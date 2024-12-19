СК опубликовал видео задержания экс-главы администрации Красносельского района

Бывший глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко был задержан силовиками вечером 19 декабря. Он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Видео с задержанием посредника в передаче денег, а также самого господина Фадеенко, опубликовала пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Кадры предоставило региональное управление ФСБ. На них видно, как мужчины в форме уборщиков валят на землю предполагаемого подельника подозреваемого. В машине рядом были обнаружены пачки денег, аккуратно упакованные в коробку от виски. После этого сотрудники спецслужбы приходят в кабинет бывшего главы администрации.

Как считает следствие, деньги господину Фадеенко передали за содействие в заключении госконтрактов на охрану образовательных учреждений района. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Беглов освободил от должности задержанного главу Красносельского района.

Дарья Астанина