На новогодние выходные в Екатеринбурге усилят меры безопасности

Меры безопасности на новогодние праздники в Екатеринбурге усилят на 10 новогодних локациях и в 62 храмах — эти территории будут усиленно патрулировать полиция, ЧОП и дружинники, также сотрудники МЧС прошли спецподготовку, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Особое внимание уделят площади 1905 года, Историческому скверу и другим праздничным локациям в каждом районе города, в качестве дополнительных мер безопасности на них установят видеонаблюдение, ограждения и антитаранные устройства. Полиция усилит патруль у храмов, где по случаю Рождества Христова пройдут всенощные службы. «Особое внимание необходимо уделить антитеррористической защищенности, соблюдению общественного порядка, а также выполнению требований пожарной безопасности»,— подчеркнул мэр Алексей Орлов.

Кроме того, на время праздников в Екатеринбурге установят особый противопожарный режим, а на части улиц запретят продажу алкоголя.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по подготовке к новогодним праздникам служб экстренного реагирования и коммунальных служб. На заседании регионального правительства 19 декабря обсудили меры для усиления комплексной безопасности в местах массового пребывания людей, организациях социального обслуживания и обеспечения бесперебойной работы объектов энергетики и ЖКХ.

Ирина Пичурина