В Свердловской области усилят комплексную безопасность в новогодние праздники

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по подготовке к новогодним праздникам служб экстренного реагирования и коммунальных служб. На заседании регионального правительства 19 декабря обсудили меры для усиления комплексной безопасности в местах массового пребывания людей, организациях социального обслуживания и обеспечения бесперебойной работы объектов энергетики и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Губернатор подчеркнул личную ответственность руководителей за обеспечение безопасности граждан. «Должен быть сформирован необходимый запас материально-технических ресурсов, продуктов и лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, проверена готовность техники и аварийных бригад, систем оповещения и пожарной безопасности. Службы экстренного реагирования и скорой помощи — переведены на усиленный режим»,— сказал Евгений Куйвашев.

Заместитель губернатора Азат Салихов сообщил, что особое внимание уделят местам проведения массовых мероприятий и соблюдению требований безопасности при групповых перевозках детей. Павел Креков добавил, что здания организаций социального обслуживания оборудованы сигнализацией и видеонаблюдением, взяты под охрану и с персоналом проведены тренировки по эвакуации. Финансирование на укрепление материально-технической базы организаций соцсферы увеличено до 203,7 млн руб.

Для обеспечения бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения с 30 декабря по 8 января включительно энергокомпании переводятся на усиленный режим работы. По данным министра энергетики Николая Смирнова, в регионе готовы 1018 аварийных бригад общей численностью свыше пяти тысяч человек и более 1,6 тыс. единиц специальной техники. Запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий сформирован на 95,2%.