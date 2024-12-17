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В новогодние праздники в Екатеринбурге введут особый противопожарный режим

В Екатеринбурге на время новогодних праздников введут особый противопожарный режим, сообщил глава города Алексей Орлов после заседания с представителями правоохранительных органов и МЧС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, спасатели усилят контроль за хранением и продажей пиротехники, проведя профилактические мероприятия. МВД и Росгвардия будут патрулировать улицы в усиленном составе.

Для обеспечения безопасности на праздничных площадках установят дополнительные ограждения и видеокамеры. В случае необходимости создадут досмотровые зоны, заключат договоры с охранными предприятиями. Праздничная программа стартует уже в в эту субботу, 21 декабря: на площади 1905 года откроется главный городской каток.

Фотогалерея

Екатеринбург новогодний

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Подготовка к празднованию Нового года в Екатеринбурге. Новогодние украшения у входа в магазин

Подготовка к празднованию Нового года в Екатеринбурге. Новогодние украшения у входа в магазин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогоднее украшение на фасаде Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Новогоднее украшение на фасаде Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничный рейс туристического ретропоезда &quot;Уральский экспресс&quot;

Праздничный рейс туристического ретропоезда "Уральский экспресс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Украшения на фасаде библиотечного центра

Украшения на фасаде библиотечного центра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на новогодней ярмарке в торговом центре

Посетитель на новогодней ярмарке в торговом центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Манекены в витрине магазина одежды

Манекены в витрине магазина одежды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительство Ледового городка в Историческом сквере

Строительство Ледового городка в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фигуры белых медведей на катке &quot;Северное сияние&quot; в парке Маяковского

Фигуры белых медведей на катке "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие катка &quot;Северное сияние&quot; в парке Маяковского

Открытие катка "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители катка &quot;Северное сияние&quot; в парке Маяковского

Посетители катка "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елка и новогодние шары в Парке Маяковского

Елка и новогодние шары в Парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фигура Гомера Симпсона у бистро &quot;Неизвестный&quot;

Фигура Гомера Симпсона у бистро "Неизвестный"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на балконе бара &quot;Молодость&quot;

Новогодние украшения на балконе бара "Молодость"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елки на летней веранде ресторана OVO Izakaya

Елки на летней веранде ресторана OVO Izakaya

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Манекены в витрине магазина одежды

Манекены в витрине магазина одежды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Украшения на входе в ресторан Carbonara

Украшения на входе в ресторан Carbonara

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время сборки елки в Ледовом городке в Историческом сквере

Рабочий во время сборки елки в Ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительство катка на Площади 1905 года.

Строительство катка на Площади 1905 года.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Украшения на летней веранде ресторана Carbonara

Украшения на летней веранде ресторана Carbonara

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Атракцион &quot;Колесо обозрения&quot; в парке Маяковского

Атракцион "Колесо обозрения" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у входа в деловой центр

Новогодняя елка у входа в деловой центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Подготовка к празднованию Нового года в Екатеринбурге. Новогодние украшения у входа в магазин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогоднее украшение на фасаде Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничный рейс туристического ретропоезда "Уральский экспресс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Украшения на фасаде библиотечного центра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на новогодней ярмарке в торговом центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Манекены в витрине магазина одежды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительство Ледового городка в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фигуры белых медведей на катке "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие катка "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители катка "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елка и новогодние шары в Парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фигура Гомера Симпсона у бистро "Неизвестный"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на балконе бара "Молодость"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елки на летней веранде ресторана OVO Izakaya

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Манекены в витрине магазина одежды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Украшения на входе в ресторан Carbonara

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время сборки елки в Ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительство катка на Площади 1905 года.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Украшения на летней веранде ресторана Carbonara

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Атракцион "Колесо обозрения" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у входа в деловой центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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