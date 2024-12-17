В новогодние праздники в Екатеринбурге введут особый противопожарный режим

В Екатеринбурге на время новогодних праздников введут особый противопожарный режим, сообщил глава города Алексей Орлов после заседания с представителями правоохранительных органов и МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, спасатели усилят контроль за хранением и продажей пиротехники, проведя профилактические мероприятия. МВД и Росгвардия будут патрулировать улицы в усиленном составе.

Для обеспечения безопасности на праздничных площадках установят дополнительные ограждения и видеокамеры. В случае необходимости создадут досмотровые зоны, заключат договоры с охранными предприятиями. Праздничная программа стартует уже в в эту субботу, 21 декабря: на площади 1905 года откроется главный городской каток.