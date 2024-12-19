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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа росла во время «Итогов года» с Путиным

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) и РТС во время «Итогов года» с президентом Владимиром Путиным поднимался на 2,47%, до 2 468,98 и до 756,77 пункта соответственно, следует из данных на 15:10 мск. После окончания мероприятия, к 17:17 мск, индекс Мосбиржи опустился до 2 437,06 (+1,15%), а индекс РТС — до 746,56 (+1,09%).

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex показал минимум в 14:20 мск. Валюта торговалось на уровне 102,88 руб./$. К 17:15 доллар торгуется 103,67 руб./$ (-1,62%). Евро минимально опускался в 13:55 мск — до 107,18 руб./€. К 17:15 он подрос и торгуется на уровне 107,28 руб./$. Официальный курс доллара и евро, установленный ЦБ на 19 декабря, — 102,77 руб./€ и 108,50 руб./€. соответственно.

Завтра, 20 декабря, состоится очередное заседание совета директоров ЦБ. В начале декабря глава регулятора допускала, что на предстоящем заседании ставка может быть повышена, но подчеркивала, что это решение еще не определено. По ее словам, смягчение денежно-кредитной политики повлияет на ослабление рубля.

О ситуации — в материале «Ъ» «Инфляционный ноябрь выбился из прогнозов».

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