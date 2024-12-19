Сроки достали из тайника

Суровые наказания военный суд в Москве назначил бывшей сотруднице правительства Белгородской области Виктории Шинкарук, которую в СМИ называли «самой красивой террористкой», и ее знакомому Александру Холодкову. Они обвинялись в подготовке серии терактов по заданию украинских спецслужб, в том числе взрывов на железной дороге и на газораспределительной станции в Волгоградской области. Взрывчатку фигурантам доставили дроном. Обоим суд назначил по 21 году колонии со штрафами. Вину оба не признали, утверждая, что их использовали втемную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Шинкарук не смогла убедить суд в том, что ее использовали втемную, и получила большой срок

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Виктория Шинкарук не смогла убедить суд в том, что ее использовали втемную, и получила большой срок

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перед оглашением приговора во 2-м Западном окружном военном суде с последним словом выступил подсудимый Александр Холодков. Как и выступавшая заседанием ранее Виктория Шинкарук, вины он не признал, настаивая, что не имел умысла на совершение терактов. «В отношении меня нет реальных доказательств вины, а лишь пустые обвинения,— заявил подсудимый.— Я не отрицаю, что совершал действия по просьбе Евгения Киселя (по материалам дела, агент спецслужб Украины.— “Ъ”), но это была моя ошибка. Запрошенный мне срок несоразмерен с тем, что я реально совершил, поэтому прошу дать моим действиям справедливую оценку».

Как уже сообщал “Ъ”, в прениях прокурор попросила признать обоих подсудимых виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовлении к теракту (ст. 30 и ч. 1, 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 1, 3 ст. 223.1 УК РФ) и приговорить Викторию Шинкарук к 21 году, а Александра Холодкова — к 22 годам колонии с назначением им штрафов в 3 млн и 4,5 млн руб. соответственно.

Как ранее сообщал “Ъ”, в материалах дела говорится, что 29-летняя Виктория Шинкарук, которую за модельную внешность в СМИ называли «самой красивой террористкой», и 38-летний Александр Холодков действовали по заданию бывшего мужа чиновницы Евгения Киселя.

Последний в свое время сбежал на Украину, после того как в России в отношении него возбудили уголовное дело о продаже наркотиков. Осел беглец в Харькове, откуда он родом. Здесь же после начала СВО, по данным российских правоохранителей, он и начал сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Осенью 2022 года, говорится в деле, Кисель по заданию своих кураторов связался по мессенджерам «Сигнал» и Telegram с бывшей супругой Викторией Шинкарук и попросил ее спрятать в тайнике 100 тыс. руб., которые пообещал перевести ей на банковскую карту. Женщина, по данным следствия, согласилась, но потребовала себе еще 7 тыс. руб. на личные нужды. С аналогичной просьбой Евгений Кисель обратился и к Александру Холодкову, с которым воспитывался в одном детском доме и с тех пор дружил. Его Кисель попросил кроме 500 тыс. руб., также переведенных на карту, заложить в тайник еще и взрывное устройство. Деньги госпожа Шинкарук и ее подельник получили, после чего спрятали их, как и просил Кисель, в тайнике, а Холодков положил туда и взрывное устройство.

После этого злоумышленники, по данным следствия, получили взрывчатку и другие компоненты для создания бомб, причем часть их неустановленные сообщники прислали с помощью дрона, приземлившегося в условленном месте.

При обысках в рамках дела было изъято 4 мины, 4 килограммовые тротиловые шашки, провода и др. По данным следствия, деньги и взрывчатка должны были пойти на подготовку участниками террористического сообщества взрывов на разных объектах, в частности на газораспределительной станции в Волгоградской области и на железной дороге в Белгородской области.

Предотвратить теракты удалось благодаря тому, что чекисты вовремя перехватили переписку злоумышленников. Экс-чиновницу и ее сообщника задержали и с санкции суда поместили в СИЗО.

Фигуранты дела ни на следствии, ни в суде вину в причастности к преступлениям террористической направленности не признали.

Они настаивали, что всего лишь выполнили просьбу Евгения Киселя о закладке в тайник денег, но не имели представления о том, для чего те могут понадобиться. Виктория Шинкарук, например, говорила, что деньги, по ее представлению, предназначались для уплаты какого-то долга. А Александр Холодков утверждал, что к взрывчатке отношения не имел и понятия не имеет, откуда она взялась.

«Шинкарук признавала, что участвовала в передаче денег через тайник,— подтверждал “Ъ” адвокат Артем Рыдванов.— Она получила 107 тыс. руб., из которых забрала 7 тыс. в виде оплаты ее услуг, но взрывных устройств она в руки не брала и никому не передавала. Так что, можно сказать, ее с Холодковым использовали втемную». В прениях адвокаты просили суд о снисхождении к подзащитным.

Однако председательствовавший на процессе судья Юрий Массин посчитал версию обвинения доказанной и приговорил каждого из подсудимых к 21 году лишения свободы.

При этом Холодков первые пять лет проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, на каждого наложен штраф в размере 1,5 млн руб.

На оглашение приговора адвокаты подсудимых не пришли, но, учитывая позицию подзащитных, они, скорее всего, обжалуют судебное решение.

Алексей Соковнин