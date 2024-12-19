Сроки достали из тайника
Бывшая белгородская чиновница и ее подельник по делу о теракте получили суровое наказание
Суровые наказания военный суд в Москве назначил бывшей сотруднице правительства Белгородской области Виктории Шинкарук, которую в СМИ называли «самой красивой террористкой», и ее знакомому Александру Холодкову. Они обвинялись в подготовке серии терактов по заданию украинских спецслужб, в том числе взрывов на железной дороге и на газораспределительной станции в Волгоградской области. Взрывчатку фигурантам доставили дроном. Обоим суд назначил по 21 году колонии со штрафами. Вину оба не признали, утверждая, что их использовали втемную.
Виктория Шинкарук не смогла убедить суд в том, что ее использовали втемную, и получила большой срок
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Перед оглашением приговора во 2-м Западном окружном военном суде с последним словом выступил подсудимый Александр Холодков. Как и выступавшая заседанием ранее Виктория Шинкарук, вины он не признал, настаивая, что не имел умысла на совершение терактов. «В отношении меня нет реальных доказательств вины, а лишь пустые обвинения,— заявил подсудимый.— Я не отрицаю, что совершал действия по просьбе Евгения Киселя (по материалам дела, агент спецслужб Украины.— “Ъ”), но это была моя ошибка. Запрошенный мне срок несоразмерен с тем, что я реально совершил, поэтому прошу дать моим действиям справедливую оценку».
Как уже сообщал “Ъ”, в прениях прокурор попросила признать обоих подсудимых виновными в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовлении к теракту (ст. 30 и ч. 1, 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 1, 3 ст. 223.1 УК РФ) и приговорить Викторию Шинкарук к 21 году, а Александра Холодкова — к 22 годам колонии с назначением им штрафов в 3 млн и 4,5 млн руб. соответственно.
Как ранее сообщал “Ъ”, в материалах дела говорится, что 29-летняя Виктория Шинкарук, которую за модельную внешность в СМИ называли «самой красивой террористкой», и 38-летний Александр Холодков действовали по заданию бывшего мужа чиновницы Евгения Киселя.
Последний в свое время сбежал на Украину, после того как в России в отношении него возбудили уголовное дело о продаже наркотиков. Осел беглец в Харькове, откуда он родом. Здесь же после начала СВО, по данным российских правоохранителей, он и начал сотрудничать с украинскими спецслужбами.
Осенью 2022 года, говорится в деле, Кисель по заданию своих кураторов связался по мессенджерам «Сигнал» и Telegram с бывшей супругой Викторией Шинкарук и попросил ее спрятать в тайнике 100 тыс. руб., которые пообещал перевести ей на банковскую карту. Женщина, по данным следствия, согласилась, но потребовала себе еще 7 тыс. руб. на личные нужды. С аналогичной просьбой Евгений Кисель обратился и к Александру Холодкову, с которым воспитывался в одном детском доме и с тех пор дружил. Его Кисель попросил кроме 500 тыс. руб., также переведенных на карту, заложить в тайник еще и взрывное устройство. Деньги госпожа Шинкарук и ее подельник получили, после чего спрятали их, как и просил Кисель, в тайнике, а Холодков положил туда и взрывное устройство.
После этого злоумышленники, по данным следствия, получили взрывчатку и другие компоненты для создания бомб, причем часть их неустановленные сообщники прислали с помощью дрона, приземлившегося в условленном месте.
При обысках в рамках дела было изъято 4 мины, 4 килограммовые тротиловые шашки, провода и др. По данным следствия, деньги и взрывчатка должны были пойти на подготовку участниками террористического сообщества взрывов на разных объектах, в частности на газораспределительной станции в Волгоградской области и на железной дороге в Белгородской области.
Предотвратить теракты удалось благодаря тому, что чекисты вовремя перехватили переписку злоумышленников. Экс-чиновницу и ее сообщника задержали и с санкции суда поместили в СИЗО.
Фигуранты дела ни на следствии, ни в суде вину в причастности к преступлениям террористической направленности не признали.
Они настаивали, что всего лишь выполнили просьбу Евгения Киселя о закладке в тайник денег, но не имели представления о том, для чего те могут понадобиться. Виктория Шинкарук, например, говорила, что деньги, по ее представлению, предназначались для уплаты какого-то долга. А Александр Холодков утверждал, что к взрывчатке отношения не имел и понятия не имеет, откуда она взялась.
«Шинкарук признавала, что участвовала в передаче денег через тайник,— подтверждал “Ъ” адвокат Артем Рыдванов.— Она получила 107 тыс. руб., из которых забрала 7 тыс. в виде оплаты ее услуг, но взрывных устройств она в руки не брала и никому не передавала. Так что, можно сказать, ее с Холодковым использовали втемную». В прениях адвокаты просили суд о снисхождении к подзащитным.
Однако председательствовавший на процессе судья Юрий Массин посчитал версию обвинения доказанной и приговорил каждого из подсудимых к 21 году лишения свободы.
При этом Холодков первые пять лет проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, на каждого наложен штраф в размере 1,5 млн руб.
На оглашение приговора адвокаты подсудимых не пришли, но, учитывая позицию подзащитных, они, скорее всего, обжалуют судебное решение.