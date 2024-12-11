Прокурор запросил для экс-чиновницы Шинкарук 21 год колонии по делу о теракте

Прокурор запросил для бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук 21 год лишения свободы по делу о подготовке теракта на железной дороге, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала 2-го Западного окружного военного суда. Прокурор также запросил назначить госпоже Шинкарук штраф в размере 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Шинкарук

Фото: соцсети Виктории Шинкарук Виктория Шинкарук

Фото: соцсети Виктории Шинкарук

Второму фигуранту дела — 38-летнему Александру Холодкову — прокурор попросил назначить 22 года колонии и штраф в 4,5 млн руб. В отношении господина Холодкова и госпожи Шинкарук возбуждено дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК), контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), приготовлении к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывчатки (ст. 30, ч.1, 2 ст. 205 и ч. 1, 3 ст. 223.1 УК)

По версии следствия, в сентябре 2022 года муж Виктории Шинкарук — Евгений Кисель — перевел супруге 100 тыс. руб. и попросил ее спрятать их в тайнике. С такой же просьбой он обратился к Александру Холодкову, с которым рос в одном детском доме. Последний вместе с деньгами якобы спрятал в тайнике взрывное устройство. Следствие считает, что спрятанные деньги должны были пойти на совершение теракта в Белгородской области. Евгений Кисель проживает в Харькове, на Украину он уехал после того, как российские правоохранительные органы возбудили против него дело о продаже наркотиков.

Виктория Шинкарук и Александр Холодков вину отрицают. Адвокат госпожи Шинкарук Артем Рыдванов в разговоре с «РИА Новости» заявлял, что его клиентка не знала, что спрятанные ею деньги предназначались для совершения теракта. Защита считает, что обоих фигурантов дела использовали «втемную», говорится в материале агентства.