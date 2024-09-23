Заначка для теракта

В Москве в военном суде на процессе по делу бывшей сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и ее сообщника Александра Холодкова гособвинение начало предъявлять свои доказательства. По версии следствия, фигуранты дела по заданию СБУ заложили в тайники в Белгородской области деньги и взрывчатку для последующей подготовки теракта. Сами обвиняемые уверяют, что их использовали втемную: деньги они и на самом деле запрятали, но об истинных целях заказчиков не догадывались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Викторию Шинкарук и Александра Холодкова задержали в Белгороде год назад. Им инкриминируются ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ст. 30 ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору), а также ст. 30 и ч. 1, 3 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ).

По версии обвинения, которую во 2-м Западном окружном военном суде изложил представитель прокуратуры, Виктория Шинкарук в сентябре 2022 года получила на свою карточку 100 тыс. руб., которые ей перевел из Харькова ее муж Евгений Кисель.

Последний уехал на Украину после того, как в России в отношении него возбудили уголовное дело о продаже наркотиков. Он находился под домашним арестом, но сумел скрыться. В Харькове, по данным российских правоохранителей, Кисель стал сотрудничать с местными спецслужбами. В настоящий момент дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Свою супругу Евгений Кисель попросить спрятать деньги в тайник, а кроме нее, по материалам дела, с аналогичной просьбой он обратился к своему другу Александру Холодкову, с которым воспитывался в одном детском доме. Кстати, последний в свое время отбыл срок по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Холодкова, по версии следствия, Кисель осенью 2022 года попросил заложить в тайник 500 тыс. руб., а также некое взрывное устройство.

Российским правоохранителям удалось перехватить переписку Киселя со своими предполагаемыми сообщниками, после чего последних взяли под наблюдение. По данным правоохранительных органов, для общения злоумышленники использовали мессенджеры «Сигнал» и Telegram. Копии этих переговоров, записанные на компакт-дисках, приобщены к материалам уголовного дела. Правда, адвокаты фигурантов утверждают, что пока с ними не имели возможности ознакомиться.

По версии следствия, заложенные в тайник деньги должны были пойти на нужды неких неустановленных участников террористического сообщества при подготовке и совершении терактов в одном из районов Белгородской области. Там, по предварительным данным, злоумышленники планировали либо устроить теракт на железной дороге, либо подорвать газопровод или тоннель.

Фигуранты дела, по словам их адвокатов, вину в причастности к преступлениям террористической направленности не признают.

Они утверждают, что всего лишь выполнили просьбу о закладке в тайник денег, но не имели представления о том, для чего они могут понадобиться. Александр Холодков также настаивает, что не имел отношения к взрывному устройству и не знает, откуда оно взялось. Госпожа Шинкарук объясняет свой поступок тем, что, выполняя просьбу мужа, она думала, что речь идет о возвращении долга. «Шинкарук признает, что участвовала в получении и передаче денег через тайники,— пояснил “Ъ” адвокат Артем Рыдванов.— Она получила 107 тыс. руб., из которых забрала 7 тыс. в виде оплаты ее услуг, но взрывных устройств или их компонентов она в руки не брала и никому не передавала. Так что, можно сказать, ее использовали втемную».

По словам адвоката Максима Васюхина, представляющего интересы Александра Холодкова, его подзащитный «не смог отказать приятелю и сделал, что просили, но к закладке в тайник взрывного устройства никакого отношения не имел».

В суде уже допросили первых свидетелей или огласили их показания, данные на следствии. Так, один из свидетелей рассказал, что Холодков предлагал ему легкий заработок — получать на карту деньги, обналичивать их и передавать ему. А бывшая жена обвиняемого рассказала, что тот ранее увлекался легкими наркотиками, но зависимостью от них или алкоголизмом не страдал. Правда, после расставания они уже не виделись, и, чем бывший супруг занимался, она не знает.

Алексей Соковнин