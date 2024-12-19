Путин: местные власти должны распределять нагрузку на медиков

Владимир Путин назвал задачей местных органов власти распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров в первичном звене. Глава государства подчеркнул, что работу по укреплению этого звена нужно продолжить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент отметил, что работа по распределению нагрузки специалистов в сфере здравоохранения ведется активно. В качестве примера он привел привлечение министерством здравоохранения большего числа абитуриентов, а также доплаты врачам и медсестрам в небольших населенных пунктов. В текущем году, по словам президента, впервые за несколько лет в сфере здравоохранения наблюдается приток 17,5 тыс. специалистов. «Но их все равно не хватает»,— заключил президент.

По данным исследования Высшей школы экономики, в долговременном плане численность врачей в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву России, снизилась с 608,7 тыс. в 2000 году до 541,5 тыс. в 2022 году. При этом общая численность врачей в стране за тот же период выросла с 680,2 тыс. до 744,1 тыс. Численность среднего медицинского персонала имела тенденцию к сокращению как в государственном секторе, так и в целом по стране, но сокращение в государственном секторе было более значительным. По данным Минздрава на начало 2023 года, дефицит врачей в амбулаторном звене составлял12,5 тыс., среднего медперсонала — 10,7 тыс.

О ситуации в сфере здравоохранения — в материале «Ъ» «Желание учиться есть, но возможностей нет».