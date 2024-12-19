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Коммерсантъ FM
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В парламенте Абхазии произошла стрельба, погиб депутат

В здании парламента Абхазии в результате конфликта трех депутатов произошла стрельба. Двух пострадавших парламентариев — Кан Кварчию и Вахтанга Голандзию — госпитализировали. Впоследствии господин Голандзия скончался от полученного ранения, пишет «Апсныпресс» со ссылкой на Минздрав.

«Потасовка произошла с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Годандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Годандзию»,— сообщили «РИА Новости» в МВД Абхазии. По данным ТАСС, стрельба произошла во время закрытого совещания.

Депутат Адгур Харазия скрылся с места происшествия, сообщил исполняющий обязанности министра МВД Абхазии Роберт Киут. Раненый в плечо Кан Кварчия находится в реанимации, но угрозы его жизни нет, рассказал он. В здании парламента работают следственные группы МВД и прокуратуры.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба заслушал информацию силовых структур о произошедшем. Участники совещания доложили о начале расследования случившегося. Местный Telegram-канал AMPA-Life пишет, что на совещании в парламенте обсуждался законопроект о запрете майнинга, в ходе которого Адгур Харазия и Кан Кварчия «вступили в перепалку, а Вахтанг Голандзия пытался их разнять».

Лусине Баласян

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