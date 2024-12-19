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Путин заявил, что с Россией воюют практически все страны НАТО

Президент Владимир Путин заявил, что Россия за время СВО окрепла. По его словам, боеготовность армии РФ сейчас самая высокая в мире, хотя с государством «воюют практически все страны НАТО».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе «Итогов года» журналист американского портала NBC News Кир Бреннан-Симмонс сказал президенту, что после избрания Дональда Трампа президентом США Владимир Путин «будет более слабым лидером». В числе «слабых» позиций России журналист в том числе назвал конфликт на Украине и ситуацию в Сирии.

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«Да, с нами воюют практически все страны НАТО... Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таково, которого нет, пожалуй, нет сегодня ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной»,— сказал президент, отвечая на вопрос журналиста.

12 сентября президент заявлял, что разрешение на удары ВСУ по российской территории дальнобойными ракетами будут означать, что НАТО и страны Европы напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. В конце ноября после применения ВСУ шести американских ракет ATACMS для удара по Брянской области Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине «приобрел элементы глобального характера».

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«Итоги года с Владимиром Путиным»

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

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Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

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Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

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Вопросы от зрителей на экране

Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

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Владимир Путин на пресс-конференции

Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

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Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Вопросы от зрителей

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Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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