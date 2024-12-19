Путин заявил, что с Россией воюют практически все страны НАТО

Президент Владимир Путин заявил, что Россия за время СВО окрепла. По его словам, боеготовность армии РФ сейчас самая высокая в мире, хотя с государством «воюют практически все страны НАТО».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе «Итогов года» журналист американского портала NBC News Кир Бреннан-Симмонс сказал президенту, что после избрания Дональда Трампа президентом США Владимир Путин «будет более слабым лидером». В числе «слабых» позиций России журналист в том числе назвал конфликт на Украине и ситуацию в Сирии.

«Да, с нами воюют практически все страны НАТО... Выучка, боеготовность, внутреннее состояние российских войск таково, которого нет, пожалуй, нет сегодня ни у одной армии мира. Поэтому я считаю, что Россия в значительной степени находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Она окрепла, она стала по-настоящему суверенной страной»,— сказал президент, отвечая на вопрос журналиста.

12 сентября президент заявлял, что разрешение на удары ВСУ по российской территории дальнобойными ракетами будут означать, что НАТО и страны Европы напрямую вовлечены в боевые действия на Украине. В конце ноября после применения ВСУ шести американских ракет ATACMS для удара по Брянской области Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине «приобрел элементы глобального характера».