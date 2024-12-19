Путин признал недоработки Центробанка при сдерживании инфляции

Некоторые эксперты считают, что Центральный банк мог бы раньше начать использовать инструменты для сдерживания инфляции, заявил президент Владимир Путин. Эти инструменты не связаны с повышением ключевой ставки, отметил он.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть и недоработки наши»,— сказал президент в ходе «Итогов года».

Господин Путин также рассказал, что знает о росте цен на продукты, в частности, на сливочное масло в ряде регионов. По его словам, на росте цен сказались в том числе западные санкции, а также рост потребления. Президент признал, что подорожание продуктов — «вещь неприятная», но он уверен, что российские власти с ситуацией справятся.

Главные заявления президента на «Итогах года» — в подборке «Ъ».