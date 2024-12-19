Рустам Минниханов вновь выступил за сохранение сельских поселений

Раис Татарстана Рустам Минниханов снова высказался против перехода от двухуровневой к одноуровневой системе местного самоуправления на XIX съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

«Если у кого-то есть какие-то пожелания сделать другую систему, пусть попробуют: если она будет лучше, мы потом съездим, посмотрим, изучим опыт. Это тоже возможно, но как можно отдаляться от народа?» — отметил глава Татарстана.

Рустам Минниханов призвал депутатов-курултай от Татарстана активнее защищать интересы региона по этому вопросу и выразил уверенность в необходимости сохранения сельских поселений.

В разговоре с «Ъ Волга-Урал» глава Зеленодольского района и мэр города Зеленодольск Михаил Афанасьев прокомментировал возможные риски реформы тремя пословицами: «Первое — не буди лихо, пока оно тихо. Второе — имевши — не храним, потерявши — плачем. И третье — ровно было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить».

В конце ноября Госсовет Татарстана обсудил проект новой редакции федерального закона о местном самоуправлении (МСУ) и выступил против перехода с двухуровневой на одноуровневую систему. Депутаты выразили опасения, что переход «разрушит село» как хранителя традиционных ценностей. Глава республики Рустам Минниханов отметил, что управлять большой Россией «одним шаблоном нельзя» и подобные реформы не должны проводиться без учета мнения населения.

Подробности читайте в материале «Татарстан хочет остаться двухуровневым».

Влас Северин