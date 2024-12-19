На Гонконгской фондовой бирже зафиксирован первый рост размещений за три года

Крупнейшая фондовая биржа Азии, Гонконгская, зафиксировала первый за три года рост новых размещений акций. По данным телеканала CNBC и исследовательской компании Dealogic, в этом году на бирже в рамках 63 размещений было привлечено в общей сложности $10,65 млрд. Это на 80% больше, чем в 2023 году — тогда было привлечено $5,89 млрд при 67 сделках. По объему привлеченных средств 2023 год стал для Гонконгской фондовой биржи худшим с 2001 года. Средний объем привлеченных средств в этом году составил $169 млн, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Инвесторы активно пошли на Гонконгскую биржу во второй половине этого года, после того как китайские регуляторы в апреле упростили требования для компаний материкового Китая, желающих разместиться в Гонконге. Опрошенные CNBC эксперты не исключают, что 2024 год может стать началом восстановления активности на Гонконгской бирже — по состоянию на 29 ноября около 90 компаний находятся в процессе подготовки к IPO, которые, скорее всего, состоятся уже в следующем году. Кроме того, в этом году инвесторы из материкового Китая заметно активизировали покупку акций, торгующихся в Гонконге. Если в прошлом году общий объем сделок составил $42 млрд, то в этом — $96,4 млрд.

Евгений Хвостик