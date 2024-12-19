NYT: в ЦРУ отметили обратный эффект от убийства генерала Кириллова в Москве

Гибель в Москве при взрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова может повлиять на возможные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в интервью газете The New York Times (NYT) высказал бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф. Он назвал действия Киева в этом контексте ошибочными.

Господин Гофф допустил, что такие диверсионные операции могут вызвать обратную реакцию Москвы и там откажутся от переговоров. «Если они (украинская сторона.— "Ъ") не будут осторожны — они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что не заинтересованы в переговорах»,— предположил он.

Экс-начальник резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон в разговоре с журналистом NYT также высказал мнение о возможном «психологическом эффекте» убийства Игоря Кириллова. По мнению собеседника газеты, гибель генерала не повлияет на боеспособность российских войск в зоне конфликта на Украине.

Теракт на юго-востоке Москвы, жертвой которого стал генерал-лейтенант, произошел утром 17 декабря. Около дома начальника войск РХБЗ заложили взрывное устройство в электросамокат и привели его в действие дистанционно, когда Игорь Кириллов вышел из подъезда. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. Вчера, 18 декабря, был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в организации взрыва. На допросе он сказал, что был завербован Службой безопасности Украины, за убийство ему пообещали $100 тыс.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Террорист оказался одноразовым».