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Коммерсантъ FM
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NYT: в ЦРУ отметили обратный эффект от убийства генерала Кириллова в Москве

Гибель в Москве при взрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова может повлиять на возможные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в интервью газете The New York Times (NYT) высказал бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф. Он назвал действия Киева в этом контексте ошибочными.

Господин Гофф допустил, что такие диверсионные операции могут вызвать обратную реакцию Москвы и там откажутся от переговоров. «Если они (украинская сторона.— "Ъ") не будут осторожны — они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что не заинтересованы в переговорах»,— предположил он.

Экс-начальник резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон в разговоре с журналистом NYT также высказал мнение о возможном «психологическом эффекте» убийства Игоря Кириллова. По мнению собеседника газеты, гибель генерала не повлияет на боеспособность российских войск в зоне конфликта на Украине.

Теракт на юго-востоке Москвы, жертвой которого стал генерал-лейтенант, произошел утром 17 декабря. Около дома начальника войск РХБЗ заложили взрывное устройство в электросамокат и привели его в действие дистанционно, когда Игорь Кириллов вышел из подъезда. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. Вчера, 18 декабря, был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в организации взрыва. На допросе он сказал, что был завербован Службой безопасности Украины, за убийство ему пообещали $100 тыс.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Террорист оказался одноразовым».

Фотогалерея

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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