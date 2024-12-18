Кадыров пообещал по 500 тыс. руб. родителям младенцев с именами в честь героев Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание по итогам Года истории в регионе. В ходе него он заявил о выплатах по 500 тыс. руб. семьям, чьи дети родятся в дни рождения героев республики и будут названы в их честь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я объявил, что семьи, чьи малыши родятся в дни рождения героев чеченского народа, таких как Байсангур Беноевский, Шейх Мансур, и будут названы в их честь, получат по 500 тысяч рублей»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также рассказал, что в рамках Года истории было проведено 2073 мероприятия, еще 100 мероприятий организовали в субъектах России. Также было опубликовано 6500 материалов, посвященных истории Чечни. В частности, были изданы и опубликованы сборники исторических книг, пополнены книжный и музейный фонды региона. Также были восстановлены 144 объекта культурного наследия, на 250 объектах Хойского исторического архитектурного комплекса провели восстановительные работы

Последний раз выплаты родителям, которые называли детей в чью-либо честь, в Чечне утверждались в октябре 2020 года. Тогда семьи могли получить по 100 тыс. руб., если их дети рождались с 28 октября до ночи 29 октября и если этих детей называли в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи.