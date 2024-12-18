Чем известен Наиль Губаев

Губаев Наиль Ильдарович до 2020 года занимал в «Роснано» пост инвестиционного директора, курировал в том числе деятельность созданного компанией в 2011 году совместно с американскими партнерами АО «ЭЛВИС-НеоТек».

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В 2020 году после ухода Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» покинул пост инвестиционного директора «Роснано» и члена совета директоров «ЭЛВИС-НеоТек».

В июне 2021 года он являлся гендиректором ООО «НеоТек» — стопроцентной «дочки» учрежденного «Роснано» АО «ЭЛВИС-НеоТек», где курировал разработку и производство высокотехнологичных систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео- и тепловизионного наблюдения.

В сентябре 2022 года Наиль Губаев был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сторона обвинения утверждала, что на цели компании из бюджета выделялись миллиарды рублей, а стоимость многих проектов сильно завышалась.

В октябре 2022 года фамилия Наиля Губаева и связанных с ним структур упоминалась в связи с сомнительным банкротством ГК «Оптима», однако о результатах проверки не сообщалось.

5 июня 2024 года Гагаринский суд Москвы признал Наиля Губаева виновным в мошенничестве в особо крупном размере, приговорил его к восьми годам колонии общего режима и постановил взыскать с него более 179 млн руб. ущерба в пользу потерпевшей стороны — АО «ЭЛВИС-НеоТек».