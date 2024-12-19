Смольный перевыполнил план закупки жилья

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) купил 1470 квартир для льготников в 2024 году, их общая площадь составила 70,67 тыс. кв. м, изначально в ведомстве планировали приобрести только 64 тыс. кв. м жилья. Стоимость контрактов превысила 11,3 млрд рублей, в следующем году она вырастет на 100 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последующее распределение закупленных Комитетом квартир среди нуждающихся, осуществляется администрацией по жилищному плану

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Последующее распределение закупленных Комитетом квартир среди нуждающихся, осуществляется администрацией по жилищному плану

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Смольный закупает социальные квартиры для льготников ежегодно. Причем недвижимость приобретается либо на вторичном рынке, либо на стадии строительства. После чего жилье выделяется многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и другим категориям льготников, а также для переселения из аварийных объектов и коммуналок. Недвижимость приобретается не под конкретных людей, а для пополнения жилищного фонда. А последующее распределение среди нуждающихся осуществляется администрацией по жилищному плану.

Однако в сравнении с прошлым годом, когда город заключил контракты на 3,5 тыс. квартир общей стоимостью более 25 млрд рублей, в 2024 году их число упало до 1,47 тыс. квартир, а из бюджета на это выделили 11,3 млрд рублей. Всего в государственную собственность поступит около 70,67 тыс. кв. м недвижимости. «В 2025 году финансирование расходов на приобретение квартир составит порядка 11,4 млрд рублей»,— добавили в Смольном.

На большинстве аукционов, согласно порталу государственных закупок, конкуренция за тендер небольшая. А на некоторых вообще может быть одна заявка на участие. Как уточнили в КИО, за год комитет провел 1150 электронных закупок, а состоявшимися признали 779 тендеров, что составляет 69%.

Одна из причин отсутствия интереса к госзаказу среди других участников рынка — невысокая закупочная цена квадратного метра. Сейчас стоимость «квадрата», по которой город покупает жилье у застройщиков, составляет 177,6 тыс. рублей. Из-за чего, как предполагает директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов, подобные аукционы интересны компаниям, которые хотят реализовать сразу большой пул жилья.

При этом в следующем году закупочная цена может снизиться. На общественном обсуждении сейчас находится проект приказа Минстроя о снижении нормативной стоимости квадратного метра со 109 тыс. рублей до 107 тыс. рублей в первом квартале 2025 года. Норматив используется для расчета размера социальных выплат на жилье, но его снижение, говорят эксперты, может свидетельствовать о тренде на снижение и рыночных цен, в том числе цен, по которым закупают жилье у застройщиков. Впрочем, девелоперы такую связь отрицают. Управляющий партнер ГК Fizika Development Александр Кравцов считает, что инициатива чиновников на рынок не повлияет, так как застройщики руководствуются экономикой проектов, а не нормативами, которые установило министерство.

«К примеру, медианная стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Петербурга в ноябре 2024 года составила 246 тыс. рублей, что является средним показателем. Поэтому снижение нормативной стоимости квадратного метра, используемой для расчета субсидий и льготных программ, не всегда отражает реальную динамику цен на рынке. Это скорее сигнал того, что государство стремится более рационально использовать бюджетные средства при реализации социальных жилищных программ»,— завершил господин Кравцов.

Стефания Барченкова