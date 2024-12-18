Власти хотят усилить контроль за производством коньяка

На прошедшем сегодня, 18 декабря, заседании госкомиссии по антиконтрафакту, возглавляемой первым вице-премьером Денисом Мантуровым, было принято решение проработать запрет на производство на одном предприятии коньячного дистиллята и готового напитка. Это говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального правительства. Кроме того, Федеральной таможенной службе и Росалкогольтабакконтролю поручено усилить контроль за соответствием нормам импортной бутилированной коньячной продукции.

Формулировка решения вызывает вопросы, поскольку сам коньяк делают из коньячного дистиллята, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, трудно представить, как на практике будет работать этот запрет. Вероятно, изначально имелось в виду ограничить продажу коньячного дистиллята, поскольку уже из него могут дальше разливать контрафактный напиток, предполагает эксперт.

Как ранее отмечал секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский, коньяк из российского винограда покрывает только 20% спроса на внутреннем рынке. По подсчетам господина Шапкина, более 60% завозимого в Россию коньяка поставляется из Армении и около 24% — из Грузии.

По имеющимся в распоряжении «Ъ» данным участников рынка, в январе—ноябре 2024 года в России производство коньяка увеличилось на 15% год к году, почти до 8,6 млн дал. По подсчетам аналитической компании «Нильсен» с января по сентябрь, натуральные продажи коньяка выросли на 8,9%, а в денежном выражении — на 17,4%.

Владимир Комаров