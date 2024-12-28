Дни рождения
Александр Козлов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
2 января исполняется 44 года министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову
Анна Кузнецова
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
3 января день рождения отмечает заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова
Александр Моор
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
6 января исполняется 51 год губернатору Тюменской области Александру Моору
Юрий Борисов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
31 декабря исполняется 68 лет генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову
Марк Гарбер
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
2 января исполняется 67 лет председателю совета директоров GHP Group Марку Гарберу
Олег Дерипаска
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
2 января исполняется 57 лет предпринимателю Олегу Дерипаске
Владимир Потанин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
3 января исполняется 64 года президенту управляющей компании «Интеррос» Владимиру Потанину
Михаил Алексеев
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
4 января исполняется 61 год президенту—председателю правления ПАО «Банк "Финансовая корпорация Открытие"» Михаилу Алексееву
Игорь Шувалов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
4 января исполняется 58 лет председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову
Эммануил Виторган
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
27 декабря исполняется 85 лет народному артисту РФ Эммануилу Виторгану
Ольга Любимова
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
31 декабря день рождения отмечает министр культуры Ольга Любимова
Юрий Григорович
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
2 января исполняется 98 лет балетмейстеру Юрию Григоровичу
Хибла Герзмава
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
6 января день рождения отмечает оперная певица Хибла Герзмава
Лариса Латынина
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
27 декабря отмечает юбилей девятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР Лариса Латынина
Елена Чайковская
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
30 декабря отмечает юбилей чемпионка СССР, заслуженный тренер СССР и РФ по фигурному катанию, заслуженный деятель искусств РФ Елена Чайковская