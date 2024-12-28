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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Александр Козлов

Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

2 января исполняется 44 года министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову

Анна Кузнецова

Анна Кузнецова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Анна Кузнецова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

3 января день рождения отмечает заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова

Александр Моор

Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

6 января исполняется 51 год губернатору Тюменской области Александру Моору

Юрий Борисов

Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

31 декабря исполняется 68 лет генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову

Марк Гарбер

Марк Гарбер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Марк Гарбер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

2 января исполняется 67 лет председателю совета директоров GHP Group Марку Гарберу

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Олег Дерипаска

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

2 января исполняется 57 лет предпринимателю Олегу Дерипаске

Владимир Потанин

Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

3 января исполняется 64 года президенту управляющей компании «Интеррос» Владимиру Потанину

Михаил Алексеев

Михаил Алексеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Михаил Алексеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

4 января исполняется 61 год президенту—председателю правления ПАО «Банк "Финансовая корпорация Открытие"» Михаилу Алексееву

Игорь Шувалов

Игорь Шувалов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Игорь Шувалов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

4 января исполняется 58 лет председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Эммануил Виторган

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

27 декабря исполняется 85 лет народному артисту РФ Эммануилу Виторгану

Ольга Любимова

Ольга Любимова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ольга Любимова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

31 декабря день рождения отмечает министр культуры Ольга Любимова

Юрий Григорович

Юрий Григорович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Григорович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

2 января исполняется 98 лет балетмейстеру Юрию Григоровичу

Хибла Герзмава

Хибла Герзмава

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Хибла Герзмава

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

6 января день рождения отмечает оперная певица Хибла Герзмава

Лариса Латынина

Лариса Латынина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лариса Латынина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

27 декабря отмечает юбилей девятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР Лариса Латынина

Елена Чайковская

Елена Чайковская

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Елена Чайковская

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

30 декабря отмечает юбилей чемпионка СССР, заслуженный тренер СССР и РФ по фигурному катанию, заслуженный деятель искусств РФ Елена Чайковская

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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