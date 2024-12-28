Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

2 января исполняется 44 года министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Кузнецова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анна Кузнецова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

3 января день рождения отмечает заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

6 января исполняется 51 год губернатору Тюменской области Александру Моору

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

31 декабря исполняется 68 лет генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Гарбер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Марк Гарбер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

2 января исполняется 67 лет председателю совета директоров GHP Group Марку Гарберу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

2 января исполняется 57 лет предпринимателю Олегу Дерипаске

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

3 января исполняется 64 года президенту управляющей компании «Интеррос» Владимиру Потанину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Алексеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Михаил Алексеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

4 января исполняется 61 год президенту—председателю правления ПАО «Банк "Финансовая корпорация Открытие"» Михаилу Алексееву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Шувалов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Шувалов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

4 января исполняется 58 лет председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эммануил Виторган

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Эммануил Виторган

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

27 декабря исполняется 85 лет народному артисту РФ Эммануилу Виторгану

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Любимова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ольга Любимова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

31 декабря день рождения отмечает министр культуры Ольга Любимова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Григорович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Григорович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

2 января исполняется 98 лет балетмейстеру Юрию Григоровичу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хибла Герзмава

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Хибла Герзмава

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

6 января день рождения отмечает оперная певица Хибла Герзмава

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Латынина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Лариса Латынина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

27 декабря отмечает юбилей девятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР Лариса Латынина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Чайковская

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Елена Чайковская

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

30 декабря отмечает юбилей чемпионка СССР, заслуженный тренер СССР и РФ по фигурному катанию, заслуженный деятель искусств РФ Елена Чайковская

Рубрику ведет группа «Прямая речь»