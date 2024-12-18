В результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали 14 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области пострадали 14 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Такую информацию ТАСС предоставили в экстренных службах.

Напомним, о происшествии стало известно около пяти часов вечера 18 декабря. В вагонах поезда № 11 Мурманск — Петербург на момент столкновения находилось 326 пассажиров. По предварительным данным, причина случившегося в неисправности грузового состава.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ситуацию на личный контроль взял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Изначально для помощи пострадавшим на место были направлены три машины скорой помощи. Через некоторое время губернатор Чибис сообщил о четырех дополнительных бригадах медиков.

UPD: В РЖД сообщили, что одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. Ее личность в данный момент устанавливается.

Дарья Астанина