ФСБ пришло по шахтерские души

В Шахтах Ростовской области сотрудники ФСБ раскрыли мошенническую схему по хищению социальных выплат. Следствие считает, что граждане безосновательно подавали заявления на компенсации для приобретения жилья по программе развития шахтерских городов, а судья Шахтинского городского суда Сергей Шам удовлетворял соответствующие иски. Ущерб, причиненный действиями мошенников бюджету, оценивается в 70 млн руб. По мнению юристов, доказать в суде вину обвиняемого в вынесении заведомо неправосудного решения будет непросто, поэтому сложно спрогнозировать исход процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственное управление следственного комитета России по Ростовской области возбудило дело о хищениях социальных выплат в Шахтах. В деле 40 эпизодов по статьям о покушении на мошенничество при получении выплат, о мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, подозреваемым по делу является экс-судья Шахтинского городского суда Сергей Шам и еще 12 физлиц. Господину Шаму 47 лет, он стал мировым судьей в 2010 году, а в августе 2012 года — федеральным судьей горсуда. В 2022 году он был отправлен в отставку по собственному желанию. Позже региональная квалификационная коллегия лишила его статуса судьи.

Согласно версии следствия, «не позднее мая 2019 года» у судьи и его сообщников — юриста Демидовой и некоего Крученко — «возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков в соответствии с постановлением правительства от 2005 года».

Как указано в материалах дела, господин Крученко подыскивал лиц, которых прописывали в квартиры, чьи собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. После такого «уплотнения» госпожа Демидова, по данным СКР, подавала от имени жильцов иски в суд на получение субсидий, а судья Шам их удовлетворял. Причиненный бюджету ущерб оценивается в 70 млн руб. Сейчас Сергей Шам находится под домашним арестом. Мотивацию его действий предстоит выяснить следствию — пока информации о получении им части похищенных средств нет.

Заведующий адвокатским филиалом «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко отмечает, что несмотря на обилие вменяемых господину Шаму с сообщниками составов преступления, только один их них относится к категории тяжких преступлений. Все остальные, по словам юриста, — небольшой либо средней тяжести, что говорит против назначения бывшему судье более строгой меры пресечения. «Также, исходя из личной практики: домашний арест вместо помещения в СИЗО избирают, когда у следствия нет полной уверенности в виновности лица. Такой вот компромисс», — отмечает господин Ключко.

По его словам, мошенничество, связанное с выплатами, — очень распространенное преступление. «Чего нельзя сказать про статью 305 (вынесение заведомо неправосудного решения). И доказать его очень тяжело. Поэтому сейчас несколько преждевременно рассуждать о возможном назначении наказания. Сказать могу только одно: приговоры по хищение бюджетных средств в последние годы стали более суровыми, чем раньше»,— резюмировал Антон Ключко.

Кристина Федичкина