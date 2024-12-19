Граждане дорого оделись

За год спрос на одежду и аксессуары премиальных марок среди российских покупателей вырос почти на 50%. Но такое увеличение характерно больше для онлайн-сегмента. Из-за падения курса рубля граждане предпочитают покупать дорогие товары дома, а не ездить в Дубай, где они начали приобретать такую продукцию после запрета ввозить ее в РФ со стороны Европы и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос российских покупателей на премиальные товары фешен-сегмента к середине декабря 2024 года вырос на 49% год к году, следует из подсчетов маркетплейса Lamoda. Для сравнения: в целом общий рост за этот период по всем ценовым сегментам составил 32%. В текущем году потребители чаще покупали дорогую обувь, где спрос вырос на 60%, а также аксессуары — продажи таких товаров увеличились на 54%. Премиальную одежду стали покупать на 38% больше год к году.

В результате только на Lamoda за последний год общее число брендов, работающих в премиальном и люксовом сегментах, увеличилось на 20%, до 350, говорит управляющий коммерческий директор по закупкам маркетплейса Виктория Абдрашитова. По ее словам, почти в четыре раза на площадке за этот год выросли продажи аксессуаров и обуви от Marc Jacobs, Dsquared2, Casadei и Premiata.

В Fashion House Group, развивающем в России сеть аутлетов, также отметили рост продаж премиальных брендов в этом году на 14% год к году, несмотря на общее снижение посещаемости торгцентров (см. материал «Покупатель ушел в онлайн» на стр. 10). Гендиректор универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин говорит, что в его сети офлайн-продажи выросли незначительно. В офлайн-сегменте продажи премиальной одежды и аксессуаров действительно сокращаются, но это компенсируется ростом в онлайне, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

В первом полугодии 2024 года оборот премиальных товаров на «Яндекс Маркете» вырос втрое год к году, в то время как продукции других ценовых сегментов — в 2,5 раза. В Wildberries говорят, что продажи на площадке одежды стоимостью выше 30 тыс. руб. в этом году увеличились на 18% год к году. В Ozon товары свыше 10 тыс. руб. за единицу в текущем году покупали в 2,3 раза чаще, чем год назад.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает общий рост продаж люксовых брендов с ослаблением курса рубля и ограниченными возможностями покупателей приобрести товар за границей. После введения санкций ЕС и США, запрещающих ввоз оттуда одежды и аксессуаров дороже €300 за единицу товара, россияне самостоятельно или через байеров приобретали дорогую одежду и аксессуары по большей части в Дубае. Но сейчас цены внутри страны вполне конкурентны с теми, что есть в этом эмирате и в целом в ОАЭ, добавляет господин Бурмистров.

Директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов добавляет, что потребительские привычки меняются достаточно медленно: покупатель остается приверженным одному премиальному или люксовому бренду на долгое время. Это тоже влияет на объемы продаж. В этом году выросло число поисковых запросов и обращений к маркетплейсам и онлайн-магазинам, говорит Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, сегодня около 75% покупок в премиальном сегменте происходят так: вначале прицениваются к товару в онлайне, оформляют предварительный заказ на сайте, а завершают покупку в офлайн-бутике.

После закрытия многими западными владельцами премиальных и люксовых брендов своих российских магазинов в первое время, то есть в 2022 году, наблюдалось сокращение ассортимента, но сейчас ситуация изменилась, говорит источник “Ъ” на рынке ритейла. По его словам, закупки ведутся через третьи страны, но их объемы не такие большие. Еще один важный тренд — укрепление позиций локальных премиальных брендов, как, например, 12 Storeez, Idol, Lusio, а также небольших модных домов, заключает госпожа Лебсак-Клейманс.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова