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Коммерсантъ FM
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Импорт переобулся

Поставки обуви из-за границы взяли паузу

Импорт обуви по итогам девяти месяцев сократился год к году почти на 10%. Это приводит как к сжатию общего предложения, в структуре которого на зарубежные поставки приходится более 60%, так и росту доли локальных производителей. Участники рынка рассчитывают, что снижение импорта не будет длительным: обувь — категория, на которой потребители не готовы экономить, а сами продавцы заинтересованы в ее развитии.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В третьем квартале в Россию импортированы 96,1 млн пар обуви, за девять месяцев — 261,6 млн пар, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Год к году значения снизились на 9,7% и 11,2% соответственно. Наиболее выраженное падение зарубежных поставок в третьем квартале эксперты ЦРПТ заметили в категории сапог: на 41,6% год к году, до 13,5 млн пар. Для ботинок снижение составило 5,7%, до 57,4 млн пар. В некоторых категориях виден рост. Например, импорт кроссовок увеличился на 19,9% год к году.

Гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Левкин предполагает, что закупки обуви и одежды сократили ритейлеры из-за падения спроса.

Тенденция, по его словам, сохраняется: на 2025 год участники рынка закладывают снижение объема закупок на 10% к текущему году. Бизнес размещает заказы на фабриках за семь-восемь месяцев до начала сезона, замечает совладелец «Эконики» Сергей Саркисов. Ранее аналитики фиксировали общее снижение активности покупателей в fashion-сегменте. Согласно Focus Technologies, летом трафик в российских магазинах одежды и обуви сократился на 10% год к году, в сентябре снижение достигло 12% (см. “Ъ” от 14 октября).

Гендиректор Zenden Александр Сарычев обращает внимание и на то, что сокращение заказов прослеживается после того как в 2022–2023 годах ритейлеры закупили товар в объемах, превышающих потребность, рассчитывая на рост спроса. Предприниматели, по его мнению, также могли сократить заказы из-за общеэкономических причин, например, роста стоимости кредитования.

Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов отмечает, что снижение зарубежных поставок обуви может прослеживаться и из-за проблем с оплатой контрагентам.

Эксперт напоминает, что речь идет о сезонном товаре, потребность в котором существует в строго определенное время. Риски срыва поставок здесь, по его мнению, имеют более существенное значение, чем в случае с одеждой.

Импорт формирует значительный объем предложения обуви. Его доля в третьем квартале, согласно ЦРПТ, составила 65,6%. В аналогичный период прошлого года речь шла о 70,6%. Основными поставщиками продукции в Россию выступают Китай, Индия, Пакистан и Турция, говорит господин Перемятов. Геннадий Левкин отмечает, что значительный объем закупок также осуществляется во Вьетнаме.

Средневзвешенные цены на отдельные виды обуви в июле—сентябре 2024 года

Категория Стоимость (руб.) Изменение год к году (%)
Кроссовки 3425 23,5
Кеды 2891 35,6
Ботинки 2845 3,3
Босоножки 2644 4,8
Туфли 2394 8,6
Сапоги 2215 5,3
Сандалии 2056 16,1
Балетки 1457 38,9
Валенки 1457 -2,7
Тапочки 700 8
Галоши 466 0,6

Источник: данные ЦРПТ.

Совокупное рыночное предложение обуви в России за счет падения импорта в июле—сентябре сократилось на 2,9%, до 146,5 млн пар, следует из данных ЦРПТ. Объем внутренней продукции увеличился на 13,6% год к году, до 50,4 млн пар в третьем квартале. В Ozon отмечают, что ассортимент отечественной обуви на платформе сейчас расширяется активнее. За январь—сентябрь он увеличился в 2,2 раза, в случае импортной — в полтора раза. Доля зарубежной обуви в структуре продаж за счет этого сократилась на пять процентных пунктов в натуральном выражении и на шесть — в стоимостном. В Wildberries указывают, что доля российской обуви в структуре продаж составляет более 25%.

Как граждане переобулись в спортивное

Александр Перемятов рассчитывает, что объем зарубежных поставок обуви вскоре восстановится, исходя из рыночных трендов. По его словам, речь идет о значимой категории для потребителей: «Если экономия на одежде возможна, то на обувь мы всегда готовы тратить деньги». Исходя из этого эксперт предполагает, что бизнес сам заинтересован в наращивании предложения. В «Яндекс Маркете» обувь называют одной из наиболее востребованных категорий продаж, спрос на которую активно растет в период распродаж.

Александра Мерцалова, Полина Гриценко

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