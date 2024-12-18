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В Ростовской области загорелся жилой дом в результате ракетной атаки

В небе над Ростовской областью уничтожено 10 ракет ВСУ

Средства ПВО сбили десять ракет над Ростовской областью, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Из-за падения фрагментов одной из ракет в Каменском районе загорелся жилой дом.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Пожар начался в доме по ул. Первомайской хутора Малая Каменка. На месте работают пожарно-спасательные службы. В МЧС России по региону пока не прокомментировали произошедшее. Кроме того, в результате атаки осколками повреждены окна в доме по ул. Речная. Во дворе домовладения по ул. Карла Маркса обнаружили обломок ракеты — в настоящее время эта территория оцеплена.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что силы ПВО отражают ракетную атаку в Ростовской области. Около пяти вечера среды было сбито три ракеты.

Анастасия Казуков

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