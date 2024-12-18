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Средства ПВО отражают ракетную атаку в Ростовской области

Три украинские ракеты сбиты над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его информации, вблизи Каменска сбили три из четырех ракет. Одна из них попала в хозпостройку.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет. Информация уточняется.

Ранее жителей разных районов Ростовской области напугали громкие звуки в небе, похожие на взрывы, некоторые слышали сирену. Об этом они сообщали в соцсетях.

Анастасия Казуков

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