Средства ПВО отражают ракетную атаку в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку на Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его информации, вблизи Каменска сбили три из четырех ракет. Одна из них попала в хозпостройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет. Информация уточняется.

Ранее жителей разных районов Ростовской области напугали громкие звуки в небе, похожие на взрывы, некоторые слышали сирену. Об этом они сообщали в соцсетях.

Анастасия Казуков