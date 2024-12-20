Русфонд получил телеграфное приглашение от лидера КПРФ Геннадия Зюганова выступить на заседании круглого стола 16 декабря в Госдуме. Тема самая что ни на есть нашенская: законодательное регулирование публичного сбора денег на медпомощь детям и взрослым. Проще говоря, закон и фандрайзинг в СМИ. Выступающим давали по пять минут. Маловато, конечно, разговор-то наверняка зайдет о предотвращении фальшивых сборов, и я решил зачитать подготовленный текст о позиции Русфонда. Не вышло.

Выступать меня пригласили седьмым, после депутатов и чиновников, а те неожиданно взялись обсуждать прошлогодний проект КПРФ об изменениях в закон РФ о СМИ. Предлагалось обязать редакции перед публикацией справляться в федеральном и региональных минздравах «о возможности и сроках получения такой помощи за счет бюджета» (в трактовке проекта есть свои хитрости — об этом в материале Алексея Каменского «Эмоции — запретить»). На деле эта поправка, будучи принята Госдумой, сведет на нет благотворительный фандрайзинг в СМИ. Пришлось импровизировать. Вот сокращенная версия.

— Уважаемые коллеги, сожалею, что организаторы не предупредили Русфонд о реальной повестке. Удивительно, но никто из ораторов вообще не вспомнил о фальшивых публикациях в социальных сетях. А именно там орудуют мошенники. Но о них здесь не говорят. Все выступления — только о совершенствовании отношений СМИ и минздравов обоих уровней. Какими же должны быть, по мнению КПРФ, эти отношения?

Сначала расскажу о стандартах Русфонда. Основанный «Коммерсантом» в 1996 году, сегодня Русфонд — это полмиллиона частных жертвователей и тысяча компаний. Это 14 региональных бюро,138 СМИ-партнеров, 80 клиник-партнеров и поставщиков медицинских изделий. В последние десять лет это ежегодные сборы по 1,5 млрд руб. и оплата лечения в среднем 2 тыс. детей. В этом году пожертвования растут до 1,75 млрд руб.

Так вот, до передачи текстов в печать Русфонд обязан располагать информированным согласием автора просьбы на публикацию данных из приложенных документов. До публикации обязательна беседа эксперта Русфонда с врачом и автором письма. Публикация сопровождается комментарием врача. Обязательны публичные отчеты об итогах сборов и лечения.

Эти стандарты как минимум гарантируют Русфонду и нашим СМИ достоверность просьб. Однако в КПРФ полагают, будто половина фандрайзинговых публикаций вовсе не нужна, потому что-де публичные сборы подменяют госбюджет.

Уверен, никакие редакции СМИ не будут обращаться за разрешениями в минздравы. Прими Госдума такой закон, СМИ потребуют министерские разрешения от наших фондов. И вот если закон примут, то это будет означать одно: Госдума закроет фандрайзинговые фонды. И тысячи детей и взрослых с тяжелыми, а то и смертельными болезнями останутся без помощи.

Смотрите: в проекте закона нет ни слова об обязанностях минздравов. И вот Минздрав РФ получает нашу просьбу, изучает, то есть справляется в клинике «о возможности и сроках получения медпомощи гражданину из бюджетных средств». И тут выясняется, что «возможность из бюджетных средств» отсутствует, а «срок получения» не определяется. Возможно такое? Да, по логике самой КПРФ 50% фандрайзинговых публикаций не нужны. То есть другие 50% все ж таки надо публиковать? Как вы думаете, будет Минздрав РФ сообщать Русфонду о «невозможности» и об отложенном «сроке получения»? И как долго нам ждать эти ответы Минздрава РФ? Неделю, месяц, полгода? А ну как вовсе не ответит? Тогда вообще не публиковать? А на другом конце переписки — клиника, врач и тот самый объект помощи: больной ребенок, его семья...

Но нам с вами не надо гадать. Вот реальная одиннадцатилетняя практика горячей линии Минздрава РФ. В 2013 году это ведомство предложило направлять ему такие читательские просьбы. Мы исправно направляем, в этом году — 56 просьб. Докладываю: на сегодня получили 34 ответа (60,7%), в том числе одному автору обещано лечение за счет бюджета. И 33 просьбы Минздрав РФ переправил в регионы...

Теперь прикинем: в 2024 году Русфонд поможет публичными сборами ориентировочно 2400 гражданам. То есть при нашем графике публикаций следовало бы еженедельно отправлять в Минздрав РФ по 47 писем.

Еще раз: по 47 просьб в неделю!

И вот у меня вопрос: коллеги, зачем лес городить?

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)