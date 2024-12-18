«Патриотов России» позвали в суд

Арбитражный суд Уральского округа отправил на пересмотр дело о взыскании с экс-председателей свердловского реготделения партии «Патриоты России» Сергея Ярутина и Эльвиры Дьяченко долга в 927,7 тыс. руб., указав на «специфику обстоятельства дела». Спор возник из-за отказа общественного объединения выплачивать задолженность за услуги распространения рекламы компании «Прома-сервис». Суды первой и апелляционной инстанций отклонили требования истца, отметив, что они были прекращены в связи с ликвидацией «Патриотов России» в 2022 году. По мнению эксперта, суд кассационной инстанции отошел от формального подхода, в связи с чем шансы на удовлетворение требований истца увеличились.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из картотеки суда, в 2015 году компания «Скрижаль» заключила договор по распространению рекламы с компанией «Прома-сервис» на сумму 792 тыс. руб., которую организация в последствии выплачивать отказалась. В марте 2016 года первый арбитражный третейский суд удовлетворил требования «Прома-сервис» о взыскании со «Скрижали» суммы основного долга и 114,6 тыс. руб. за судебные расходы.

Руководство «Скрижали» отказалось исполнять решение суда, после чего представители «Прома-сервис» обратились в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение вынесенного решения. В рамках дела представители «Скрижали» передали право требования долга свердловскому реготделению партии «Патриоты России». «Единственным учредителем "Скрижали" являлся ответчик Сергей Ярутин. Впоследствии задолженность передана по договору уступки прав требования свердловскому реготделению партии "Патриоты России", председателем которого с 2011 по 2017 год являлся также Сергей Ярутин»,— говорится в материалах суда.

Партия «Патриоты России» была образована депутатом Госдумы Геннадием Семигиным в результате раскола в КПРФ в 2004 году. «Патриоты России» объединили десять малых партий левоцентристского толка, однако в 2007 году на выборах депутатов Госдумы не получили ни одного мандата: она набрала всего 0,89% голосов (615,4 тыс.) и не преодолела 7%-й проходной порог. В 2021 году «Патриоты России» совместно с партией писателя Захара Прилепина «За правду» начала процедуру объединения с «Справедливой Россией».

Арбитражный суд региона выдал исполнительный лист для принудительного исполнения решения суда о взыскании суммы долга и 117,6 тыс. руб. за судебные расходы с «Патриотов России», однако с момента вынесения решения партия «не пыталась уплатить существующую задолженность». В январе 2018 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил требования «Прома-сервис» о взыскании с общественного объединения 927,7 тыс. руб.

После ликвидации реготделения «Патриотов России» в ноябре 2020 года, а в сентябре 2022 года — всей партии, компания «Прома-Сервис» вошла в ликвидационный баланс объединения, «однако задолженность в сумме 927 732 руб. не была погашена ни отделением, ни самой политической партией».

В сентябре 2023 года компания передала право требования по взысканию долга с партии Андрею Рамазанову. По его утверждению, председатели реготделения Сергей Ярутин (2011-2017 годы) и Эльвира Дьяченко (2018-2020 годы) осуществляли полный контроль над деятельностью юридического лица. «Как полагает истец, действия лиц носили недобросовестный и неразумный характер, привели к возникновению убытков у истца»,— сказано в документах.

Впрочем, суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований о взыскании долга, отметив, что «требования заявителя считаются прекращенными с даты ликвидации политической партии "Патриоты России"»: с сентября 2022 года. С этим суды указали, что у господина Рамазанова не было права требования оплаты долга, поскольку «у общества "Прома-Сервис" данное право на момент заключения уступки (2023 год.— "Ъ-Урал") отсутствовало».

В кассационной жалобе Андрей Рамазанов подчеркнул, что ликвидация партии не может влиять на действительность права требования истца к ответчикам.

По его утверждению, имеются все основания для привлечения Сергея Ярутина и Эльвиры Дьяченко к «субсидиарной ответственности по обязательствам ликвидированной партии».

Арбитражный суд Уральского округа отметил, суды первой и апелляционной инстанций ошибочно указали, что возможность привлечения к субсидиарной ответственности лидера отделения партии по долгам объединения не предусмотрена законом. Как сказано в материалах дела, руководителя отделения партии возможно привлечь к гражданско-правовой ответственности в случае, если политический статус лица был использован для причинения вреда другим участникам гражданских правоотношений.

Отмечается, что передача права требования долга от «Скрижали» реготделению «Патриотов России», образовавшегося вне связи с деятельностью партии, вызвала «невозможность в дальнейшем принудительного погашения задолженности». В связи с этим суд кассационной инстанции постановил отменить решения судов первой и апелляционной инстанций и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

«Необходимо установить, у кого фактически возникла задолженность перед обществом "Скрижаль", для кого реально оказывались услуги по распространению рекламы в 2015 году, каковы были мотивы перевода долга с общества "Скрижаль" на свердловское реготделение партии "Патриоты России", кем подписывался договор уступки прав требования от 29 апреля 2016 года»,— сказано в материалах дела.

Отмечается, что суд должен выявить, имеются ли признаки «недобросовестности и злоупотребления» сторон при заключении договора, и принимались ли попытки погашения долга со стороны ответчиков.

В разговоре с «Ъ-Урал» Сергей Ярутин рассказал, что он и госпожа Дьяченко «действовали в соответствии с уставом партии, согласно законам РФ». «В случае нарушения на нас могли быть наложены взыскания со стороны контролирующего органа — Министерства юстиции РФ, на моей памяти, министерство юстиции Свердловской области не усматривало нарушений в моей деятельности, как руководителя регионального отделения»,— сказал он.

Шансы на удовлетворение требований Андрея Рамазанова в связи с решением Арбитражного суда Уральского округа увеличились, считает старший юрист Nasonov Pirogov Юлия Суднева. «Суд округа отошел от формального подхода, обратив внимание на фактические обстоятельства возникновения задолженности, а также на аффилированность заказчика услуг и политической партии через ответчика»,— пояснила она, подчеркнув, что первоначальный должник «Скрижаль» «не ликвидирован, является действующей организацией».

Василий Алексеев