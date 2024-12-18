На реставрацию доходного дома Акулова в Краснодаре направят 250 млн рублей

Выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный подрядчика Акулова. Здесь размещался штаб Красной гвардии по обороне Екатеринодара» с приспособлением для современного использования обойдется бюджету региона в 249,8 млн руб. Об этом сообщается на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Контракт на выполнение реставрации выиграла торгово-строительная компания «Артель», заказчиком выступает ГКУ Краснодарского края «Казаки Кубани». В соответствии с документацией, подрядчик должен провести реставрационные работы в здании, ремонт систем водоотведения и водоснабжения, а также сети электрики и связи. Кроме того, поставщик выполнит ремонт отопления и вентиляции, тепловых сетей. Контракт должен быть исполнен до 26 декабря 2025 года.

Доходный дом подрядчика Акулова расположен в Краснодаре по адресу: улица Красная, 6.

Трехэтажный особняк в стиле модерн построен в 1911 году известным краснодарским архитектором Александром Козловым. Был предназначен для сдачи в аренду. Во время Гражданской войны, весной 1918 года, в здании располагался штаб Красной гвардии, руководивший обороной Екатеринодара от войск Корнилова. В августе того же года, когда красные оставили город, в доме разместилась канцелярия военного ведомства Добровольческой армии и даже возник музей «Борьба с большевизмом».

После Гражданской войны в особняке располагались общежитие рабфака, кубанский практический сельхозинститут, сельхозакадемия. С 1938 по 1942 год в нем размещалось краевое управление милиции, адресное бюро, автоинспекция и другие спецслужбы. В годы Великой Отечественной войны дом Акулова, как и многие другие здания, находившиеся в центре города, сильно пострадал и при восстановлении был перестроен.

С 2022 года дом находится в собственности Краснодарского края и передан в оперативное управление ГКУ КК «Казаки Кубани».

Тат Гаспарян