В отношении Рауфы Рахимовой составили протокол за неуважение к власти

Как стало известно «Ъ-Уфа», в отделе полиции №9 по Уфе был составлен протокол об административном правонарушении в отношении медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» и Рауфы Рахимовой. Ей вменяется распространение информации, выражающей неуважение и негативное отношение к государственной власти или органам, осуществляющим государственную власть (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Адвокат госпожи Рахимовой Ильнур Салимьянов сообщил «Ъ-Уфа», что поводом для составления протокола стала видеозапись, опубликованная третьим лицом на Rutube. В ней Рауфа Рахимова раскритиковала бывшего советника главы Башкирии Ростислава Мурзагулова (признан иноагентом) за слова в адрес защитников шихана Куштау. По мнению адвоката, протокол составлен незаконно и необоснованно. «Полностью отсутствует состав административного нарушения»,— заявил он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на прошлой неделе Верховный суд республики оставил без изменения постановление Кировского райсуда Уфы, назначившего Рауфе Рахимовой штраф в размере 30 тыс. руб. В октябре ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за две публикации во «ВКонтакте» после начала СВО. Госпожа Рахимова виновной себя не считает и намерена обжаловать решения судов в кассационной инстанции. Административное дело она связала с критическими публикациями «Пруфов» в отношении республиканской власти.

Венера Хисамова