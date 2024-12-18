Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В отношении Рауфы Рахимовой составили протокол за неуважение к власти

Как стало известно «Ъ-Уфа», в отделе полиции №9 по Уфе был составлен протокол об административном правонарушении в отношении медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» и Рауфы Рахимовой. Ей вменяется распространение информации, выражающей неуважение и негативное отношение к государственной власти или органам, осуществляющим государственную власть (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 100 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Адвокат госпожи Рахимовой Ильнур Салимьянов сообщил «Ъ-Уфа», что поводом для составления протокола стала видеозапись, опубликованная третьим лицом на Rutube. В ней Рауфа Рахимова раскритиковала бывшего советника главы Башкирии Ростислава Мурзагулова (признан иноагентом) за слова в адрес защитников шихана Куштау. По мнению адвоката, протокол составлен незаконно и необоснованно. «Полностью отсутствует состав административного нарушения»,— заявил он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на прошлой неделе Верховный суд республики оставил без изменения постановление Кировского райсуда Уфы, назначившего Рауфе Рахимовой штраф в размере 30 тыс. руб. В октябре ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за две публикации во «ВКонтакте» после начала СВО. Госпожа Рахимова виновной себя не считает и намерена обжаловать решения судов в кассационной инстанции. Административное дело она связала с критическими публикациями «Пруфов» в отношении республиканской власти.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...