«Реал» показал старший класс

Мадридский «Реал» пополнил свою коллекцию призов, уже зашкалившую за сотню, очередным трофеем, пусть не самым престижным. В финале Межконтинентального кубка в Катаре он легко, со счетом 3:0, расправился с мексиканской «Пачукой», а один из трех мадридских голов забил признанный Международной федерацией футбола лучшим игроком года Винисиус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На следующий день после признания лучшим футболистом мира по версии FIFA форвард «Реала» Винисиус (с мячом) отличился результативным пасом и голом в финале Межконтинентального кубка

Фото: Hussein Sayed, AP На следующий день после признания лучшим футболистом мира по версии FIFA форвард «Реала» Винисиус (с мячом) отличился результативным пасом и голом в финале Межконтинентального кубка

Фото: Hussein Sayed, AP

Этот матч был хорошей иллюстрацией одной из самых болезненных и актуальных футбольных тем сезона — про календарь, который уже достиг такой плотности, что ведущие игроки стонут, иногда — в больничной палате, но тем не менее продолжает и продолжает уплотняться. Все уже ждут придуманного Международной федерацией футбола клубного чемпионата мира в новом, расширенном формате: он впервые пройдет следующим летом в США. Все гадают, сколько потерь понесут гранды из-за того, что у них отнимут полагающийся хотя бы в нечетные годы более или менее полноценный отпуск. А оказывается, FIFA и от старого чемпионата мира, компактного, в конце года, не избавилась! Просто придумала для него новое название, вспомнив выброшенное когда-то на свалку — Межконтинентальный кубок: в нем раньше лучший европейский клуб рубился с лучшим южноамериканским.

Так что пришлось «Реалу» совершать в декабре вряд ли доставившее ему наслаждение, учитывая остроту ситуации в испанском первенстве, путешествие в Катар. Хоть от отбора в финал освободили, и на том спасибо.

В финале «Реал» нарвался на обладателя главного титула в зоне CONCACAF, той, где Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн, смотрящегося на его фоне как хрущевка рядом со сверкающей башней «Москва-Сити». Но игра доказывала, что, если матч не очень-то вписывается в планы гранда, если гранд не горит желанием рвать жилы ради лишнего титула, все может быть. Прошло пять минут, десять минут, четверть часа, а «Реал» продолжал в основном топтаться на своей половине, хотя и соперники торопливостью не отличались. Это лет десять назад форвард Саломон Рондон отличался прыткостью, которую оценили в «Рубине», «Зените», ЦСКА и даже в английском чемпионате. Сейчас, в 35, он, кажется, предпочитает шаг размеренный и солидный. Но нет, «Реалу» все равно не хотелось темп поднимать.

Впервые ворота «Пачуки» оказались под угрозой в середине первого тайма. Родригу бил от линии штрафной вроде бы почти наверняка, но с удивлением увидел, как на траектории полета мяча будто из ниоткуда вырастает нога защитника.

«Реал» взбодрился, но не настолько, чтобы добавить игре значительную порцию блеска.

В какой-то момент телекамеры выхватили сидящих на VIP-трибуне расположившихся на соседних креслах двух президентов — президента мадридского клуба Флорентино Переса и президента FIFA Джанни Инфантино. Вид у обоих был совершенно не такой, чтобы символизировать футбольный праздник. С таким видом в организации Инфантино слушают ежегодный финансовый отчет. Господа скучали.

Тут, правда, «Реал» наконец раскроил оборону «Пачуки» и забил. Накануне Винисиус получил от FIFA приз лучшему футболисту года, а теперь явил во всей красе одно из тех качеств, благодаря которому оно ему досталось. И действительно, кто еще, имея на разгон пару метров, может совершить такой ошеломительный слалом, какой совершил бразилец? Он увенчал его финтом, уложившим на газон голкипера «Пачуки» Карлоса Морено, а дальше надо было только не забыть отдать пас на пустые ворота Килиану Мбаппе.

Второй гол «Реал» забил уже после перерыва. Получилась такая же эффектная демонстрация индивидуального мастерства, как и в эпизоде с дриблингом Винисиуса, на сей раз от Родригу. Пятеро футболистов «Пачуки», находясь поблизости от нападающего «Реала», пытались угадать, что он собирается делать, в какую сторону двигаться, а тот раскачивал их резкими остановками и ложными замахами, пока не закрутил мяч в дальний угол. Арбитр Хесус Валенсуэлла, правда, решил, прежде чем фиксировать взятие ворот, посмотреть повтор, но убедился, что офсайд Джуда Беллингема был слишком пассивным: англичанин даже присел во время удара Родригу на корточки, чтобы не мешать Морено.

Под занавес матча Лукас Васкес накрутил в штрафной Усаму Идрисси и заработал пенальти, который исполнял Винисиус. Пробил он, строго говоря, плохо, чуть ли не прямо во вратаря, но Морено мяч удержать не смог. Так, нанеся всего три удара в створ чужих ворот, «Реал» одержал крупную победу и взял очередной трофей.

Алексей Доспехов