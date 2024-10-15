Черный день календаря

В ближайшее время в футболе начинается очередной процесс, который может существенно повлиять на его регламент и общий экономический ландшафт. Еврокомиссия рассмотрит жалобу Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) и организации European Leagues (EL), объединяющей около 30 континентальных чемпионатов, включая ведущие, на действия Международной федерации футбола (FIFA). Истцы считают, что уплотнение календаря сезона, в том числе посредством внедрения новых турниров вроде реформированного клубного чемпионата мира, противоречит законам Евросоюза и представляет угрозу для здоровья игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению президента UEFA Александра Чеферина, на календарь жалуются «те, кто имеет самые высокие зарплаты, и те, у кого в клубных заявках по 25 игроков топ-уровня»

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters По мнению президента UEFA Александра Чеферина, на календарь жалуются «те, кто имеет самые высокие зарплаты, и те, у кого в клубных заявках по 25 игроков топ-уровня»

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

На этой неделе Еврокомиссия должна начать рассмотрение жалобы, связанной с одним из самых громких конфликтов последних лет в футболе. Ее направили в высший исполнительный орган Евросоюза две структуры — Международная ассоциация профессиональных футболистов, то есть основной футбольный профсоюз, а также European Leagues. Эта организация объединяет около 30 европейских чемпионатов, включая чемпионаты «большой пятерки» — английский, испанский, итальянский, немецкий и французский.

Жалуются они на действия Международной федерации футбола по реформированию календаря. По существу, оно сводится к его постоянному уплотнению, которое в последнее время приобрело особенно радикальные формы. Описывая их, чаще всего вспоминают появление реформированного FIFA клубного чемпионата мира. Раньше представлявший собой исключительно компактный турнир, летом 2025 года он впервые пройдет в новом формате с участием 32 команд и продлится целый месяц. Также «укрупнению» формата, пусть не настолько явному, подверглись и некоторые другие соревнования — еврокубки, мировое первенство для сборных.

FIFPro и EL считают действия FIFA по изменению календаря незаконными. Они ставят под сомнение в принципе право федерации в одностороннем порядке формировать его, а также утверждают, что «уплотнение» может нарушать некоторые законы Евросоюза, например, из-за того, что футболисты не смогут получить гарантированный им период для отдыха. Клубный чемпионат мира и в самом деле лишит целый ряд из них полноценного отпуска. Кроме того, истцы указывают на то, что сверхжесткий календарь угрожает как ментальному, так и физическому здоровью футболистов, нанося таким образом ущерб и виду в целом.

О намерении подать жалобу в Еврокомиссию FIFPro и EL сообщили еще в июле. А прошедший месяц добавил теме актуальности. В рамках закрывающегося на этой неделе октябрьского окна, выделенного для матчей сборных, не смогли сыграть за свои команды не менее двух десятков футболистов, представляющих ведущие лиги. Причиной их отсутствия явилась эпидемия травм, обрушившаяся прежде всего на чемпионаты «большой пятерки». А с резкой критикой стратегии FIFA и увеличения количества матчей успел выступить целый ряд звезд мирового футбола, таких как испанец Родри и бельгиец Кевин де Брёйне.

При этом совсем недавно завершился другой любопытный процесс, итог которого борцы против расширения календаря восприняли как победу над FIFA. Две недели назад Европейский суд вынес решение по иску известного в прошлом полузащитника сборной Франции Лассана Диарра, потребовавшего признать незаконными определенные положения регламента, касающиеся переходов игроков. В суд господин Диарра обратился в связи с историей десятилетней давности: из-за расторжения контракта с московским «Локомотивом» в одностороннем порядке его — или будущий клуб — обязали выплатить компенсацию в размере €10,5 млн, затруднив дальнейшее трудоустройство. При поддержке FIFPro Лассана Диарра добился вердикта, в котором говорилось, что «некоторые правила FIFA» нарушают законы ЕС, поскольку противоречат принципам свободного перемещения рабочей силы. Юристы господина Диарра полагают, что решение может полностью перекроить трансферный рынок. А EL, информируя о нем, акцентировала внимание на том, что FIFA «должна подчиняться национальным законам и законам Евросоюза», не злоупотребляя полномочиями футбольного регулятора.

Позиция федерации в вопросе календаря понятна. FIFA уже отмечала, что расширяла его лишь после консультаций с различными работающими в футболе структурами, учитывая их мнение. Глава наиболее заметной из них — Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) — Александр Чеферин в интервью BBC удивился самому факту оспаривания реформ. По его версии, жалуются на календарь «те, кто имеет самые высокие зарплаты, и те, у кого в клубных заявках по 25 игроков топ-уровня». «Те, у кого зарплаты скромнее и едва набирается 11 игроков, не жалуются. Им хочется играть»,— сказал господин Чеферин.

Алексей Доспехов