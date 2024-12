Награда нашла Винисиуса Жуниора

В Дохе состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards по итогам 2024 года. В наиболее престижной номинации за звание лучшего футболиста мира победил бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Он опередил испанца Родри и англичанина Джуда Беллингема, которые заняли второе и третье места в голосовании главных тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов и болельщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор

Фото: Juan Medina, Reuters Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор

Фото: Juan Medina, Reuters

Еще перед началом ежегодной церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards появилась инсайдерская информация, что приз лучшему футболисту мира получит Винисиус Жуниор, выигравший с мадридским «Реалом» в уходящем году самый значительный клубный турнир — Лигу чемпионов, а главное — внесший огромный вклад в этот успех. Неслучайно UEFA назвал его лучшим игроком по итогам сезона-2023/24, тем более что в довесок он помог своей команде завоевать и очередной титул чемпиона Испании. О том, что именно Винисиус будет главной звездой шоу в Дохе, в частности, сообщило издание Globo Esporte.

Правда, то же самое было и перед недавним вручением «Золотого мяча» по версии авторитетного французского издания France Football. Тогда инсайдеры также заранее раструбили, что ценный приз отдадут Винисиусу, а когда накануне церемонии произошла утечка и выяснилось, что обладателем трофея станет испанец Родри из английского «Манчестер Сити», это вылилось в большой скандал.

«Реал» в знак протеста вообще бойкотировал «Золотой мяч», и никто из представителей клуба даже не приехал на награждение в Париже, хотя в десятку номинантов помимо Винисиуса попали еще его одноклубники Джуд Беллингем, Дани Карвахаль и Тони Кроос.

Сейчас на титул лучшего футболиста наряду с Винисиусом, кстати, тоже претендовал Родри. И вообще шорт-лист The Best FIFA мало отличался от того, что был на «Золотом мяче». В него вошли те же Беллингем, Карвахаль, Кроос, перешедший в «Реал» из ПСЖ Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн из «Сити» и Ламин Ямаль из «Барселоны». Добавились еще один мадридец Федерико Вальверде, Флориан Вирц из «Байера» и Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами». Знаменитый аргентинец становился лауреатом двух предыдущих наград The Best FIFA, но на сей раз, положа руку на сердце, ему не за что было давать приз лучшего игрока мира.

На нынешней церемонии аргентинский футбол отметили в лице 20-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, которому дали премию Ференца Пушкаша за самый красивый гол прошлого сезона. FIFA отметила его гол ударом через себя в матче с «Эвертоном», который состоялся 26 ноября 2023 года. Кроме того, лучшим голкипером мира второй раз подряд признали другого аргентинца — Эмилиано Мартинеса. Он был включен и в сборную The Best FIFA Men’s 11, в которой также оказались защитники Карвахаль, Антонио Рюдигер, Рубен Диаш и Вильям Салиба, полузащитники Беллингем, Родри и Кроос, нападающие Ямаль, Холанн и Винисиус.

Лучшим тренером стал итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал».

В номинации «Лучший футболист года» обошлось без неприятных сюрпризов, и президент FIFA Джанни Инфантино вручил главный приз церемонии Винисиусу. 24-летний бразилец набрал больше всех очков в традиционном голосовании с участием тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и болельщиков — 48. Родри с 43 баллами занял второе место, а Беллингем с 37 замкнул тройку. Любопытно, что у тренеров большей популярностью все-таки пользовался опорник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. В опросе СМИ он также опередил Винисиуса. Но за бразильца гораздо более активно голосовали сами футболисты и фанаты. Интересно, что капитан сборной России Александр Головин на первое место поставил немца Крооса, на второе француза Мбаппе и лишь на третье Винисиуса. При этом наставник российской команды Валерий Карпин в голосовании не участвовал. А вот ее бывший главный тренер, ныне руководящий сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал лучшим Винисиуса.

Александр Ильин