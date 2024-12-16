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На Эльмаше двое прохожих получили ожоги из-за воды из ямы с кипятком

В Екатеринбурге на Эльмаше в результате попадания в воду из ямы с кипятком пострадали двое прохожих, также в провал попал автомобиль, передает близкий к городской администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент с автомобилем произошел в 17:17 на пересечении улиц Шефская — Красных Командиров: водитель попытался переехать опасный участок, но промоина развалилась. При этом в момент происшествия дорогу переходили 18-летний юноша и восьмилетняя девочка — кипяток из трубы попал им на ноги. Девочка получила ожоги первой степени, юношу с ожогами второй и третьей степени доставили в ожоговый центр больницы №40 c болевым шоком.

На месте аварии работает аварийная бригада ЕТК. Температуру горячей воды понизят у 16086 жителей района, отремонтировать теплотрассу планируют к утру 17 декабря.

Ранее в Талице (Свердловская область) прокуратура организовала проверку после гибели девятилетнего мальчика, который упал в наполненную водой яму, выкопанную для протяжки линии газопровода.

Ирина Пичурина

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