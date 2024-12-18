Жителя Севастополя осудили за поджог пункта гумпомощи и подготовку теракта

В Севастополе местного жителя осудили на 10 лет за поджог пункта сбора гуманитарной помощи и подготовку теракта в нефтехранилище. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поджог пункта гуманитарной помощи для жителей ДНР и подготовка к теракту происходили в 2022 году. Мужчина обвинялся по нескольким статьям УК РФ — террористический акт, приготовление к совершению террористического акта, призывы к осуществлению террористической деятельности и призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Жителя Севастополя приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Первые три года он должен провести в тюрьме. Также на три года ему запретили администрировать сайты.

Алина Зорина