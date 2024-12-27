Пока не кончилось

«Запоминается последняя фраза»,— говорил Штирлиц в телефильме «Семнадцать мгновений весны», и это так же верно в отношении последнего эпизода в длинном сериале. В телевизионной драматургии бывали случаи, когда у любимого сериала выходила никудышная, неожиданная или странная концовка, которая могла смазать впечатление от всего предыдущего. Татьяна Алешичева рассказывает об оставшихся в истории сериальных финалах и о том, какие чувства они вызывали у зрителей.

зритель пишет жалобу в техподдержку

«Клан Сопрано», 1999–2007

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HBO Фото: HBO

Последний эпизод психоаналитической саги о духовной жизни и деяниях мафиози Тони Сопрано на канале НВО смотрели 12 млн человек. В финальной сцене вся семья Тони собиралась в кафе. Когда туда пришла его дочь Медоу, Тони посмотрел на нее — и экран погрузился в черноту на долгие и мучительные 10 секунд, после чего по нему побежали заключительные титры. Многие зрители решили, что в трансляции произошел сбой, и начали жаловаться в сервисную поддержку канала НВО. Но такая концовка была концептуальным решением автора сериала Дэвида Чейза. Означал ли «Черный квадрат» Чейза, что в финале Тони должны были застрелить в закусочной? Возможно. В любом случае вышла одна из самых оригинальных сериальных концовок, которая осталась в истории телевидения.

зритель смахивает непрошеную слезу

«Друзья», 1994–2004

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bright / Kauffman / Crane Productions , Warner Bros. Television Фото: Bright / Kauffman / Crane Productions , Warner Bros. Television

«Друзья» выходили не на кабельном, а на бесплатном эфирном канале NBC, поэтому финал смотрели 60 млн человек. Он получился идеальным: пара, судьба которой интересовала публику больше всего, снова сошлась, но не у алтаря, а где-то за полшага до него: Росс признается в любви Рейчел, и она решает не лететь в Париж. Остальные сюжетные линии тоже прочертили аккуратно и изящно. Чендлер и Моника усыновляют близнецов, Фиби выходит замуж, Джоуи остается без пары, зато с карьерой. В финале сценаристам удалось воплотить простую мысль: когда ты становишься старше, даже самые лучшие друзья отходят на второй план — на первый выходит семья, это печально и радостно одновременно. Сдружившиеся за 10 лет актеры плакали на съемках последнего эпизода настоящими слезами, так что им пришлось поправлять грим. Зрители наверняка тоже.

зритель опечален, но не удивлен

«Сыны анархии», 2008–2014

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fox 21, FX Productions, Linson Entertainment Фото: Fox 21, FX Productions, Linson Entertainment

В основе сюжета «Сынов» лежат коллизии, списанные из «Гамлета»: королева байкеров Джемма выходит замуж за убийцу своего первого мужа, а ее сын, мятущийся принц Джекс, находит дневники погибшего отца — вот вам и разговор с призраком. Сообразно сюжетной логике все семейство должно было погибнуть, но с каждым новым сезоном байкеры проживали очередной год опасной жизни, оставаясь невредимыми. В придачу к гамлетовскому канону сериала в теледраматургии тех лет как раз появилась мода убивать ключевых персонажей — в предыдущие десятилетия такое было немыслимо. И все же, когда Джекс на любимом байке под вой полицейских сирен эпично уехал в закат — врезался в лобовом столкновении в грузовик,— в это было сложно поверить, хотя подобный исход был предсказуемым и логичным.

зритель сочиняет посты в соцсетях с толкованиями увиденного

«Твин-Пикс», 1990–2017

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lynch / Frost Productions Фото: Lynch / Frost Productions

Финал второго сезона «Твин-Пикса» — который должен был стать последним! — шокировал даже бывалых зрителей, смирившихся с тем, что вместо разгадки детектива их затянуло в Черный вигвам. Но виданное ли дело, чтобы антагонист и протагонист менялись местами? В агента Купера вселялся Боб — получите и распишитесь. В то же время где-то на периферии зрительского сознания мерцала загадочная фраза Лоры Палмер, сказанная Куперу: встретимся через 25 лет. Спустя 25 лет и два года грянул третий сезон — которого не должно было случиться — и обнулил все сюжеты: Лора была больше не Лора, Купер не Купер, и времени как такового тоже не было, все события происходили параллельно, будто в чьем-то сне. Конец всего сущего, то есть ядерный взрыв, отгремел задолго до финального эпизода, который и финалом не назовешь: добро не победило зло, но не произошло и обратного. Нам остались лишь вечное возвращение и шипение иглы на доигравшей пластинке, которая тем не менее все еще крутится.

зритель рыдает

«В поисках Аляски», 2019

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fake Empire;Paramount Pictures Фото: Fake Empire;Paramount Pictures

Сюжет сериала прошит ожиданием трагического финала: главный герой, школьник Майлз Холтер, увлекается историей, но лишь в одной ее ипостаси — коллекционирует фразы, сказанные знаменитостями перед смертью. В летнем лагере он влюбляется в дерзкую девицу Аляску Янг, которая как никто умеет убалтывать продавцов продать спиртное несовершеннолетним. Но не успевает он найти и полюбить Аляску, как девушка гибнет в автокатастрофе — здесь финал тоже случается до финального эпизода. Как сказал за минуту до смерти Джеймс Дин, разбившийся в автомобильной аварии: «Жаль, что те, кто ехал навстречу, нас не видели». Но смерть — это не конец! В том-то и дело: после гибели девушки Майлз все еще продолжает искать Аляску — пытается понять, была ее гибель самоубийством или несчастным случаем и что могло ее так расстроить, что она не свернула перед мчащейся навстречу машиной.

зритель тревожится

«Олененок», 2024

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clerkenwell Films Фото: Clerkenwell Films

К финалу сериала стендап-комику Донни удается преодолеть зависимость от собственной сталкерши — ее домогательства не только досаждали ему, но и тешили самолюбие. Он осознал это и нашел управу на Марту, засадив ее в тюрьму и обзаведясь запретительным ордером. Что это, если не хеппи-энд для героя, изнемогшего от маниакальных приставаний ненужной ему женщины? Но в том же финальном эпизоде Донни соглашается снова работать с продюсером, который его изнасиловал,— счастьем тут и не пахнет. И вот, зайдя в бар, он понимает, что склонен к зависимости от людей, которые его случайно приласкали и похвалили. Донни рыдает и не может расплатиться за напиток, потому что забыл кошелек. Тогда бармен угощает его бесплатно — эта сцена зеркально воспроизводит сцену знакомства Донни с Мартой, только теперь Донни оказывается на ее месте! Автор сериала Ричард Гэдд (прототип Донни), кажется, изобрел новый тип финала: зловещий хеппи-энд.

зритель застыл в восхищении

«Во все тяжкие», 2008–2013

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: American Movie Classics (AMC Фото: American Movie Classics (AMC

В начале пути Уолтер Уайт был скромным учителем химии, но близость смерти (неизлечимый рак) подтолкнула его к действию: он создает нарколабораторию и с течением времени становится беспринципным наркоторговцем и убийцей. Ему не избежать дилеммы «Крестного отца»: совершая преступления «на благо семьи», мужчина всегда разрушает эту семью — таковы правила игры. Уолтеру удается сколотить состояние, потерять деньги, вернуть их часть и разругаться с партнером Джесси. Главный сериал десятилетия завершается трагическим эмоциональным финалом: Уолтер спасает Джесси и по иронии судьбы умирает в своей нарколаборатории не от рака, а от случайно срикошетившей пули, которую он схватил, спасая Джесси. Круг замкнулся: герой переродился — и в этом новом качестве умер.

зритель думает «я так и знал», хотя ничего он не знал

«Наследники», 2018–2023

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary Sanchez Productions, Hyperobject Industries, Project Zeus Фото: Gary Sanchez Productions, Hyperobject Industries, Project Zeus

Срисованный с Руперта Мёрдока медиамагнат Логан Рой, глыба и матерый человечище, впадает в кому еще в первой серии первого сезона, и бездарные наследнички, столпившись вокруг смертного одра, начинают грызню за его королевство. Кому достанется компания — слабаку Кендаллу, рыжей стерве Шивон, трикстеру Роману или давно устранившемуся от дел семьи старшему Коннору? На протяжении четырех сезонов при вновь воспрявшем патриархе Логане они будут меряться самолюбиями, а к финалу перестанут быть семьей — и все для того, чтобы наследство отошло чужаку, мужу Шивон. Это шекспировские страсти, низведенные до сериального «мыла», или «мыло», поднявшееся до шекспировских высот? Перед нами уникальная прорывная драматургия нового времени: герои вроде бы должны измениться, пройдя испытания, как Уолтер Уайт. Но правда в том, что они остаются прежними — такими же ничтожными, как были.

зритель негодует

«Игра престолов», 2011–2019

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bighead Littlehead, Generator Entertainment, HBO, Television 360 Фото: Bighead Littlehead, Generator Entertainment, HBO, Television 360

Финал «Игры престолов», будто сделанный «на отвали», постоянно попадает в списки худших сериальных финалов всех времен. Местами он выглядит как жест отчаяния шоураннеров, дописавших концовку вместо Джорджа Мартина: шеф, все пропало — гипс снимают, клиент уезжает! Джон Сноу убивает Дейнерис и уезжает в закат в Ночной дозор, дракон Дрогон сжигает Железный трон и улетает в закат, Арья восходит на корабль и уплывает в закат — не слишком ли много тут закатов? Многие зрители посчитали такой финал халтурой и задохнулись от обманутых ожиданий.

зритель идет в библиотеку и берет почитать первоисточник

«Конец парада», 2012

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Home Box Office (HBO), BBC Television Centre Фото: Home Box Office (HBO), BBC Television Centre

Любимец публики Бенедикт Камбербэтч будто создан для роли Титженса — человека безупречной нравственности, каких почти не осталось в мире. Этот викторианский джентльмен с выдающимися способностями к математике ведет безнадежную битву с прогрессом, считая, что наряду с бытовыми удобствами он привносит в жизнь общества разброд и шатание и рушит устои. Титженс стоит на страже устоев: предпочитая дурной жене добрую суфражистку, остается в законном браке. Викторианскую эпоху сменяет модерн, Титженс оказывается в окопах Первой мировой и видит, как падают декорации старого мира и сходит на нет принцип «парада» — хорошей мины при плохой игре: «Покончено с надеждой, и покончено со славой — как для нации, так, осмелюсь заключить, и для всего мира, хватит с нас парадов». Том Стоппард ужал «британскую "Войну и мир"» — тетралогию Форда Мэдокса Форда про Титженса — до пяти эпизодов, и когда на экране гаснет последний кадр, первое, что хочется сделать,— прочитать четыре оригинальных романа.

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