«Три года не есть, не пить, и все будет сделано»

Глава Приуральского района Иван Сакал и глава Лабытнанги Марина Трескова представили депутатам заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проект развития района на пять лет. На его реализацию требуется 31 млрд руб., при том что годовой бюджет района сейчас составляет около 5 млрд руб. Ранее планы об объединении Лабытнанги и Приуральского района не встретили поддержки у населения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал и глава Лабытнанги Марина Трескова

Фото: Telegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал и глава Лабытнанги Марина Трескова

Фото: Telegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой

Доклад начал Иван Сакал, сообщив, что при проработке мероприятий ориентировались на то, чтобы обеспечить стабильное развитие района. При этом во всем старались советоваться с жителями, от них к проекту поступило около 400 замечаний, идею обсуждали на совместном заседании дум Приуральского района и Лабытнанги. Сам проект пока представляет в большей степени концепцию, которая в дальнейшем будет уточняться и дополняться.

Конкретные детали концепции изложила глава Лабытнанги Марина Трескова.

Опорной точкой района планируют сделать административный центр Аксарку – единственное в мире сельское поселение, расположенное на Полярном круге.

Это и должно стать его визитной карточкой, а само село превратится в «этно-эко-деревню», в которой туристы из города временно смогут побыть в роли сельских жителей и окунуться в быт коренных народов. Местным жителям концепция поможет перебраться из малых населенных пунктов в более крупный, но при этом не отказываться от привычного для них образа жизни, а сделать его востребованным. Акцент планируют сделать на событийном туризме – уже сейчас день оленевода в Аксарке отмечают 6 тыс. человек, в том числе и гостей.

Еще один «бренд» Аксарки — местный аксаркинский хлеб, который туристы из близлежащих городов покупают и увозят домой.

По словам госпожи Тресковой, здание пекарни сейчас находится в плохом состоянии, поэтому в проекте предусмотрели строительство нового модульного здания для нее. Точкой притяжения может служить и река Обь, сейчас в планах создать там понтонный причал, но перед принятием окончательного решения посоветуются с жителями. Помимо этого, село благоустроят, установят стелу, указывающую на его расположение, создадут условия для проведения мероприятий, проложат лыжную трассу.

«Аксарка должна стать своеобразным брендом Ямала, где не только газ и современные технологии, но и комфортная сельская жизнь»,— сказала Марина Трескова.

В январе планируют провести круглый стол по разработке бренда Аксарки, и если он устроит местных жителей, то его начнут продвигать.

Помимо туристических инициатив, госпожа Трескова озвучила планы по развитию инфраструктуры для жителей Приуральского района. В пример она привела село Зеленый Яр, где проживает 75 человек, а годовые расходы на него составляют 45 млн руб. Стоимость одного кубометра воды там достигает 7 тыс. руб., отведение отходов осуществляется децентрализованно с помощью септиков, единственный магазин работает с перебоями. Подобная ситуация и в других отдаленных поселках.

В программе запланировано расселение ветхого и аварийного жилья (только в Аксарке на это потребуется 4-5 млрд руб.), переселение из отдаленных населенных пунктов в более крупные, организация системы водоотведения (около 1,5 млрд руб. в Аксарке), реконструкция сетей электроснабжения, поддержка бизнеса и развитие сферы услуг. В частности, в Аксарке появится две блочно-модульных котельных, аналогичные были построены в прошлом году в Лабытнанги.

Еще одна проблема района — транспортная доступность, в том числе связанная с плохими дорогами. В Аксарке собираются отремонтировать более 7 км дорог, на что затратят около 1 млрд. руб., в Белоярске — более 8 км дорог, расходы составят около 1,5 млрд руб. Предлагается создание бесшовного автобусного маршрута между Аксаркой, Салехардом и Лабытнанги.

На реализацию мероприятий, предусмотренных концепцией, в Аксарке должно уйти около 17 млрд руб., на реализацию стратегии района целиком — 31 млрд руб. При этом годовой бюджет Приуральского района составляет около 5 млрд руб.

«Три года не есть, не пить, и все будет сделано»,— прокомментировала госпожа Трескова.

Она добавила, что собственные доходы района — около 300 млн руб., на 95% его расходы обеспечиваются мерами поддержки из регионального бюджета.

Средства для программы, как пояснила госпожа Трескова, планируется привлекать не только из регионального бюджета, но и из федеральных программ и конкурсов. Также рассматривается возможность сотрудничества с инвесторами. Во время реализации программы будут определять ее приоритетные направления, требующие средств в первую очередь, и в крайнем случае придется сократить некоторые запланированные статьи расходов либо продлить программу. Чтобы инвестиционные программы и планирование бюджетных расходов могли быть начаты в 2026 году, подготовить документацию с расчетами необходимо до мая 2025 года.

Наконец, Марина Трескова сообщила о планируемой административной реформе и создании объединенной администрации Приуральского района. В рамках реформы в Аксарке «остается максимальное число специалистов по работе с населением», отдельно создается управление по работе с территориями, в том числе отдаленными поселками.

Марина Трескова отметила, что у жителей могут быть претензии и опасения в отношении принимаемой программы. Среди таких вопросов, по ее словам, – «не заберут ли Лабытнанги наши деньги?».

Госпожа Трескова пояснила, что около 70% бюджета Приуральского района — это защищенные статьи расходов: образование, ЖКХ, транспорт. «Так что забирать у Приуральского района нечего»,- сказала она.

Завершая выступление, госпожа Трескова добавила, что Лабытнанги в 2021 году уже пережил муниципальную реформу, объединившись с поселком Харп.

Депутат от КПРФ Елена Кукушкина высказалась о том, что стоимость реализации программы со временем будет расти, и через два года может значительно превысить запланированные расходы. По ее словам, рациональное зерно в программе есть, но при этом в ней слишком много рисков. Депутаты от «Единой России» Максим Лазарев и Наталия Фиголь высказались в поддержку программы, большинством голосов ее приняли к сведению.

Ранее на Ямале уже озвучивали планы по объединению Приуральского района и городского округа Лабытнанги. В апреле районная дума отклонили эту инициативу. По словам депутатов, 99% населения в ходе опроса высказали неодобрение идее объединения.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа во время прямой линии 9 декабря сообщил, что у региона нет планов ликвидировать малые населенные пункты. В октябре в ЯНАО был принят закон, который позволяет их жителям переселиться в более крупные муниципалитеты, при этом от этой меры можно отказаться, а поддержка традиционного хозяйства в регионе продолжится.

Анна Капустина