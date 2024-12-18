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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в мошенничестве, которого искал Интерпол

На вокзале Екатеринбурга полицейские задержали 52-летнего жителя Азербайджана, подозреваемого в мошенничестве. Он находился в международном розыске у Интерпола, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В декабре в линейный отдел на станции Екатеринбург-Пассажирский поступила ориентировка из ОНЦБ Интерпола регионального ГУ МВД с просьбой задержать подозреваемого в мошенничестве по УК Азербайджана. Во время суда он должен был находиться под арестом, однако он сбежал в Россию и 10 мая был объявлен в международный розыск.

Предположительно, подозреваемый намеревался совершить поездку на поезде по маршруту Екатеринбург — Сургут, и 16 декабря около 18:00 его задержали на перроне оперативники транспортной полиции и сотрудники Интерпола. Проверив документы и удостоверившись, что личность гражданина подтверждена правильно, азербайджанца сопроводили в дежурную часть линейного отдела, после чего конвоировали в изолятор временного задержания.

Его планируют экстрадировать на родину и передать инициатору розыска.

Напомним, 14 ноября на вокзале Екатеринбурга задержали 32-летнего жителя Казахстана, которого разыскивал Интерпол. По предварительным данным, он обманным путем завладел чужими деньгами в сумме около 60 млн. тенге (около 12 млн руб.).

Ирина Пичурина

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