Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На вокзале Екатеринбурга задержали мужчину, которого разыскивал Интерпол

Утром в четверг, 14 ноября, на вокзале Екатеринбурга задержали 32-летнего жителя Казахстана, которого разыскивал Интерпол. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, по предварительным данным, он обманным путем завладел чужими деньгами в сумме около 60 млн. тенге (около 12 млн руб. — прим. «Ъ-Урал»). Он подозревается по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, он должен был находиться под стражей, однако, желая избежать ответственности, пересек границу Казахстана и скрывался в России. 7 ноября его объявили в розыск.

После задержания мужчину конвоировали в изолятор временного задержания УМВД РФ по Екатеринбургу. Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины в Казахстан и передаче инициаторам розыска.

Полина Хабарова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...