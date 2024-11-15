На вокзале Екатеринбурга задержали мужчину, которого разыскивал Интерпол

Утром в четверг, 14 ноября, на вокзале Екатеринбурга задержали 32-летнего жителя Казахстана, которого разыскивал Интерпол. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, по предварительным данным, он обманным путем завладел чужими деньгами в сумме около 60 млн. тенге (около 12 млн руб. — прим. «Ъ-Урал»). Он подозревается по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, он должен был находиться под стражей, однако, желая избежать ответственности, пересек границу Казахстана и скрывался в России. 7 ноября его объявили в розыск.

После задержания мужчину конвоировали в изолятор временного задержания УМВД РФ по Екатеринбургу. Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины в Казахстан и передаче инициаторам розыска.

Полина Хабарова