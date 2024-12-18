Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Т-Банк запускает линейку новых инвест-инструментов на блокчейне

Т-Банк в партнерстве с компанией «Атомайз» представляет смарт-активы — линейку инвестиционных инструментов на базе блокчейн-технологии, сообщили в «Атомайзе». Использование смарт-контрактов обеспечивает автоматизацию сделок, снижая издержки и открывая доступ к уникальным продуктам, отсутствующим на традиционном рынке.

В «Т-Инвестициях» стартует пилотный проект с восемью инструментами, предлагающими потенциальную доходность до 27,5% годовых. В линейку входят:

  • кредиты Т-Банка: долговой актив, обеспеченный портфелем потребительских кредитов банка. Доходность до 27,5% годовых;
  • смарт-портфель факторинга: инвестиции в финансовые обязательства малого и среднего бизнеса. Доходность до +5,5% к ключевой ставке;
  • смарт-флоатер (ROWI): смарт-облигация с плавающей ставкой, всегда на 2,5% выше ключевой ставки ЦБ РФ, с гарантированной минимальной доходностью 23,5% годовых;
  • арт-токены: цифровые права на доход от продажи картин современных художников из галереи Sistema Gallery. Доходность не ограничена сверху, с гарантированной минимальной доходностью 15% годовых;
  • стипендиальный токен: инвестиции в стипендиальную программу Центрального университета.

Как пояснил генеральный директор «Атомайза» Алексей Илясов, компании хотят «стать "фабрикой инноваций" в экосистеме Т, сделав смарт-активы доступными широкому кругу клиентов "Т-Инвестиций"». «Мы целимся нарастить число инвесторов в ЦФА до сотен тысяч уже в первой половине следующего года»,— резюмировал он.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...