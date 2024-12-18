Т-Банк запускает линейку новых инвест-инструментов на блокчейне

Т-Банк в партнерстве с компанией «Атомайз» представляет смарт-активы — линейку инвестиционных инструментов на базе блокчейн-технологии, сообщили в «Атомайзе». Использование смарт-контрактов обеспечивает автоматизацию сделок, снижая издержки и открывая доступ к уникальным продуктам, отсутствующим на традиционном рынке.

В «Т-Инвестициях» стартует пилотный проект с восемью инструментами, предлагающими потенциальную доходность до 27,5% годовых. В линейку входят:

кредиты Т-Банка: долговой актив, обеспеченный портфелем потребительских кредитов банка. Доходность до 27,5% годовых;

долговой актив, обеспеченный портфелем потребительских кредитов банка. Доходность до 27,5% годовых; смарт-портфель факторинга: инвестиции в финансовые обязательства малого и среднего бизнеса. Доходность до +5,5% к ключевой ставке;

инвестиции в финансовые обязательства малого и среднего бизнеса. Доходность до +5,5% к ключевой ставке; смарт-флоатер (ROWI): смарт-облигация с плавающей ставкой, всегда на 2,5% выше ключевой ставки ЦБ РФ, с гарантированной минимальной доходностью 23,5% годовых;

смарт-облигация с плавающей ставкой, всегда на 2,5% выше ключевой ставки ЦБ РФ, с гарантированной минимальной доходностью 23,5% годовых; арт-токены: цифровые права на доход от продажи картин современных художников из галереи Sistema Gallery. Доходность не ограничена сверху, с гарантированной минимальной доходностью 15% годовых;

цифровые права на доход от продажи картин современных художников из галереи Sistema Gallery. Доходность не ограничена сверху, с гарантированной минимальной доходностью 15% годовых; стипендиальный токен: инвестиции в стипендиальную программу Центрального университета.

Как пояснил генеральный директор «Атомайза» Алексей Илясов, компании хотят «стать "фабрикой инноваций" в экосистеме Т, сделав смарт-активы доступными широкому кругу клиентов "Т-Инвестиций"». «Мы целимся нарастить число инвесторов в ЦФА до сотен тысяч уже в первой половине следующего года»,— резюмировал он.