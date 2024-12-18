Газпромоакция

Стоимость акций «Газпрома» опустилась до минимума с января 2009 года, приблизившись к отметке 106 руб., с начала года компания подешевела на треть. На котировки монополии давят общее депрессивное состояние российского фондового рынка, рост геополитической напряженности, а также возможный отказ от выплат дивидендов. При этом финансовые результаты «Газпрома» выглядят вполне привлекательно, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Биржевые котировки акций «Газпрома» на торгах 17 декабря обновили минимум с января 2009 года. В ходе торгов Московской биржи они опускались до отметки 106,1 руб., а на закрытии основной сессии составили 106,6 руб., на 2% ниже закрытия понедельника.

Очередная волна распродажи акций газового монополиста продолжается вторую неделю подряд (за это время акции потеряли в цене 9%), хотя в целом негативные настроения инвесторов были реализованы в конце мая—начале июня этого года (тогда акции упали на 23%). С начала года акции подешевели на 33%.

Негативную конъюнктуру акций «Газпрома» участники рынка связывают с несколькими факторами. В первую очередь это определяется общим депрессивным состоянием российского фондового рынка. К настоящему времени индекс Московской биржи откатился до 2377,15 пункта, минимума с марта 2023 года. С начала года снижение составило более 23%, от локального пика, достигнутого в середине мая,— более 32%.

Сохраняется общее давление на рынке акций на фоне инфляции, высоких процентных ставок. На заседании совета директоров ЦБ 20 декабря ожидается подъем ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 23%. И без того высокие ставки переключили инвесторов с рынка акций на депозиты банков. По данным Банка России, в первой декаде декабря средняя максимальная ставка у крупнейших банков обновила максимум, превысив 22% годовых. Причем крупнейшие банки — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк — в преддверии подъема ключевой ставки продолжают повышать ставки по депозитам.

По словам аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилла Климентьева, на рынок «продолжают оказывать давление высокие геополитические риски и неопределенность в отношениях России с западными странами». В понедельник ЕС сообщил о введении 15-го пакета санкций в отношении РФ, а уже во вторник премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о начале подготовки 16-го пакета санкций.

Санкции, а также ожидаемые ограничения на поставки газа в Европу могут сдерживать доходность компании. В частности, контракт на поставку российского газа через Украину истекает 31 декабря, и, скорее всего, он не будет продлен, отмечают аналитики. Кроме того, не была достигнута договоренность о продаже газа в Европу через «Турецкий поток» в январе. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов констатирует, что «это означает дополнительное сокращение экспорта "Газпромом"».

При этом участники рынка отмечают, что финансовые результаты «Газпрома» выглядят вполне привлекательно. Как отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, менеджмент компании по итогам девяти месяцев 2024 года прогнозировал коэффициент долговой нагрузки чистый долг/EBITDA за весь год на уровне 2,3х, что позволило бы выплатить дивиденды за 2024 год. Однако заявление чиновников лишило их и этих надежд. В начале декабря глава Минфина Антон Силуанов заявил в интервью РБК, что в бюджет не заложены дивиденды от «Газпрома».

Изменений в отношении некогда крупнейшей российской компании у инвесторов пока не наблюдается. Как отмечает господин Суверов, так как «Газпром» не планирует привлечение средств на рынке акционерного капитала, «он довольно равнодушно относится к падению своей капитализации, которое может продолжиться в среднесрочной перспективе».

Ксения Куликова, Ольга Мордюшенко