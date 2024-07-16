Торгцентры тасуют владельцев

Развитие онлайн-торговли и снижающаяся маржинальность торгцентров стимулируют инвесторов покидать эти проекты. Accent Capital Александра Самонова продала 6 га в Твери, где рассчитывала построить крупный комплекс, местному «Тверькапстрою». Сумма сделки могла составить 500 млн руб. Еще 3 млрд руб. компания рассчитывает выручить за торгцентр «Сокольники» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Accent Capital закрыла сделку по продаже 6 га в Твери, рассказали “Ъ” в группе. Гендиректор компании Марина Харитонова не раскрыла покупателя и стоимость актива, но пояснила, что средства направят в новые проекты. Источник “Ъ” на рынке недвижимости уточнил, что речь идет об участке на Волоколамском проспекте, в центре Твери. Согласно ЕГРН, в конце июня 2024 года его новым владельцем стало ООО «Азимут».

«Азимут» принадлежит Марии Зуйковой, следует из «СПАРК-Интерфакс». Она также владеет ООО «Тверца», соучредителем которого ранее было ООО «Группа ТКС». Эта структура связана с ООО «СК "Тверькапстрой"» и еще несколькими компаниями, которые контролирует Елена Зуйкова. Собеседник “Ъ” подтвердил, что речь идет о «Тверькапстрое» — региональном застройщике, который занимается возведением жилой и коммерческой недвижимости. В компании “Ъ” не ответили.

Accent Capital в 2007 году создал основатель продуктовой сети «Копейка» Александр Самонов. В ее портфеле 325 тыс. кв. м коммерческой и индустриальной недвижимости стоимостью 27 млрд руб. Среди активов бизнес-центр «Дельта-Плаза» у Курского вокзала в Москве и несколько логопарков.

На участке в Твери Accent Capital еще в 2008 году планировала в срок до 2010 года построить торгцентр «Паллада» на 60 тыс. кв. м, вложив в него $80 млн. Но работы не начались.

Стоимость актива, по мнению старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, могла составить 500 млн руб. На участке можно построить торгцентр на 30 тыс. кв. м, предполагает она. Хотя партнер NF Group Станислав Бибик не исключает, что новый владелец актива может реализовать жилой комплекс.

У Александра Самонова были масштабные планы относительно торгцентров в регионах. В 2008 году Accent Capital договорилась с Amma Development (основана бывшими топ-менеджерами IKEA) о совместном строительстве объектов общей площадью 1,1 млн кв. м в Воронеже, Твери, Рязани и других городах (см. “Ъ” от 19 марта 2008 года). Реализовать планы не удалось. Но сейчас проданы могут быть и действующие объекты. Accent Capital также намерена реализовать принадлежащий ей торгцентр «Сокольники» на востоке Москвы, выручив за него около 3 млрд руб., говорит источник “Ъ” на рынке недвижимости.

Сейчас строительство торговой недвижимости мало привлекательно из-за высокой стоимости заемного капитала и уровня конкуренции в торговом сегменте, поясняет директор в департаменте рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов.

Ставки аренды сейчас не на пике, из-за чего срок окупаемости, по словам госпожи Малахатько, растет. Дополнительным негативным фактором партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина называет растущую долю онлайна. В 2024 году объем российского e-commerce вырастет на 30% год к году, до 10,2 трлн руб., прогнозируют в Data Insight.

Согласно «Магазину магазинов», в первом полугодии в России сдали 126 тыс. кв. м торговых площадей. Это более чем в два раза выше результата провального 2023 года, но ниже среднего значения 2013–2022 годов — 401,6 тыс. кв. м. Сдаются в основном небольшие объекты, районного формата, замечали ранее консультанты (см. “Ъ” от 6 июля 2024 года).

Дарья Андрианова