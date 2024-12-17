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Коммерсантъ FM
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Директор «Новой Оперы» Гетьман: с перекупщиками бороться бессмысленно

Директор московского театра «Новая Опера» Антон Гетьман в интервью «Ъ» заявил о необходимости уточнять, что обычно имеется в виду под «перекупщиками билетов». В случае если речь о людях, продающих билеты с рук возле касс, то это проблема, по его словам, решается простым закрытием касс и продажей билетов онлайн. Однако есть и консьерж-сервисы по продаже билетов. В случае последних, считает господин Гетьман, можно только конкурировать, но не бороться.

«Если мы именно консьерж-сервис считаем перекупщиками, то в этом случае с ними бороться вообще бессмысленно. Это огромный бизнес, который существует во всем мире. Вот конкурировать с ними можно — можно понизить их маржинальность, чтобы они чувствовали себя менее свободно на этом рынке»,— пояснил он.

Директор «Новой Оперы» подчеркнул, что такие сервисы действуют в рамках закона: сами билеты они продают с допустимой наценкой 10%, не более. Все остальное — оплата не билета, а услуг сервиса. Стоимость на эти услуги (бронирование билета, покупка, доставка) сервис уже выставляет самостоятельно.

По словам господина Гетьмана, конкурировать с сервисами следует не при помощи административных барьеров. В качестве примера он привел продажи билетов на «Щелкунчик» в Большом театре. Аукционы на билеты он назвал «раем для консьерж-сервиса».

«Короткий горизонт продаж создал именно для этой индустрии идеальные условия. Театр сделал все для того, чтобы билеты у консьерж-сервисов стоили уж ничуть не больше, чем они стоят на аукционе,— там по 200 тыс., по 300 тыс. люди платят за билет»,— пояснил господин Гетьман.

Подробнее читайте в интервью Антона Гетьмана, которое выйдет позднее.

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