Одного из основателей панк-группы «Король и Шут» обвинили в дискредитации армии

В Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга поступило дело об административном правонарушении, связанном с публичными высказываниями, которые направлены на дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ), в отношении одного из участников «Короля и Шута» (КиШ) Александра Балунова (Балу). 51-летний Александр Балунов — бывший басист и один из основателей петербургской хоррор-панк-группы «Король и Шут», а также автор книг о КиШ и ее участниках.

Как сообщает ряд Telegram-каналов, Александр Балунов опубликовал в социальных сетях посты, в которых участники общественного движения «Волонтерская рота Боевого Братства» разглядели соответствующий состав правонарушения, после чего пожаловались на музыканта в прокуратуру. В частности, заявители утверждают, что в одном из роликов автор якобы назвал российских граждан «рабами». Известно, что сам музыкант в данный момент проживает в США.

Материалы поступили в райсуд накануне и еще не приняты к производству.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург