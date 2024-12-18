Как стало известно “Ъ”, «Росатом» предлагает ввести с 2028 года новый арктический инвестиционный сбор для грузоотправителей Севморпути. Это позволит финансировать строительство ледоколов, так как сейчас средств на достройку новых мощных атомоходов у госкорпорации не хватает. Крупные грузоотправители в Арктике уже жалуются на рост тарифов на ледокольную проводку, перспектива дальнейшего подорожания услуг не нравится им еще больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без финансового участия грузоотправителей Севморпуть новые ледоколы не потянет, считают в «Росатоме»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Без финансового участия грузоотправителей Севморпуть новые ледоколы не потянет, считают в «Росатоме»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В правительстве обсуждается идея введения арктического инвестиционного сбора для грузоотправителей Севморпути (СМП) с 2028 года, говорят источники “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения. По их словам, инициатива исходит от «Росатома» (отвечает за развитие СМП), госкорпорация направила предложения профильным регуляторам. Средства от сбора предлагается направить на строительство новых ледоколов, обеспечивающих проводку грузовых танкеров по СМП, а также судов вспомогательного флота. Как поясняют собеседники “Ъ”, сбор планируется взимать в виде надбавки к плате за ледокольную проводку через восточный сектор СМП, рассчитанной с тонны перевозимой продукции.

РФ продвигает СМП как более короткий путь из Европы в Азию в сравнении с Суэцким каналом. Развитие маршрута зависит от возможности сопровождения грузового флота ледоколами в тяжелых ледовых условиях Восточной Арктики. Восточный сектор СМП проходим только несколько месяцев в году — летом и в начале осени. В период зимне-весенней навигации на маршруте производится расстановка ледокольного флота. Резерва ледокольного флота сейчас не существует — это одна из причин, почему в восточном секторе пока сложно запустить круглогодичную навигацию.

В «Росатоме» сообщили “Ъ”, что в ноябре 2024 года на церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка» президент Владимир Путин поставил задачу «подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей». Тогда же он предложил провести специальное совещание по СМП. «До проведения совещания и принятия соответствующих решений считаем нецелесообразным комментировать вопросы его повестки»,— сказали в госкорпорации.

У грузоотправителей нет единой позиции по введению инвестиционного сбора. В НОВАТЭКе, формирующем основной грузопоток по СМП, на запрос “Ъ” не ответили. Собеседники “Ъ” говорят, что по итогам совещания у вице-премьера Виталия Савельева в конце октября «Норникель», «Роснефть», «Газпром нефть», «ГДК "Баимская"», «Русская энергия» не высказывали существенных возражений относительно введения нового сбора. Но компании указывали на необходимость соблюдения принципов равнодоступности услуг для всех грузоотправителей.

Грузоотправители, опрошенные “Ъ”, жалуются на высокие тарифы по ледокольному обеспечению, по их ожиданиям, ставки будут расти еще сильнее из-за ожидаемого удорожания строительства ледоколов. Это, с учетом роста стоимости самих арктических инвестпроектов, по их мнению, снижает привлекательность судоходства по СМП.

Как говорят отраслевые источники “Ъ”, существует альтернатива введения арктического инвестиционного сбора. На совещании у замглавы администрации президента Максима Орешкина в конце октября обсуждался вариант с введением с 2028 года фиксированного тарифа (вероятно, на ледокольную проводку), подлежащего ежегодной индексации на ИПЦ. Этот подход учитывает возможность сокращения размера платы в первый год ее введения, должен обеспечить привлечение дополнительных инвестиций на инфраструктуру без изменений условий платы для рынка.

Нынешний ледокольный флот состоит из семи атомных ледоколов «Росатома»: «50 лет Победы», «Вайгач», «Ямал», «Таймыр», а также ледоколов нового поколения 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Еще четыре неатомных ледокола принадлежит «Росморречфлоту». Чтобы нивелировать дефицит атомного флота, «Росатом» продлял ресурс атомных установок ледоколов старого поколения с 100 тыс. часов до 255 тыс. часов — это увеличило их срок службы с 33 до 40 лет. Атомоход «Таймыр» (1989 года постройки) может быть выведен из эксплуатации в 2030 году, «Вайгач» (1990 год) — в 2031 году, «Ямал» (1992 год) — в 2033 году. Сейчас строятся еще пять атомных ледоколов: «Якутия» (сдача в декабре 2024 года), «Чукотка» (декабрь 2026 года), «Ленинград» (2028 год), «Сталинград» (2030 год) — их возводят на мощностях Объединенной судостроительной корпорации. Еще один атомный головной ледокол «Россия» проекта «Лидер» строится на мощностях дальневосточной верфи «Звезда» (сдача — 2029 год). К 2030 году ледокольную группировку на СМП планируется увеличить до 17 ледоколов, к 2035 году — до 18 единиц. В том числе флот «Росатома» планируется пополнить еще четырьмя атомными и четырьмя неатомными ледоколами, флот «Росморречфлота» — одним неатомным ледоколом.

В последние годы правительство урезает бюджетные средства, выделяемые на строительство атомных ледоколов. «Росатому» предлагается искать для этих проектов дополнительные источники средств, включая кредиты.

Полностью за счет бюджета сейчас финансируется головной сверхмощный ледокол «Лидер». Новые ледоколы проекта 22220 строятся по смешанной схеме: 50% за счет бюджета и 50% — за счет внебюджетных источников. Четыре новых неатомных ледокола предлагается строить полностью из внебюджетных источников, говорят собеседники “Ъ”, поэтому «Росатом» до сих пор не заключил контракты на их строительство.

Как отмечают источники “Ъ”, доля внебюджетного финансирования в общей стоимости новой группировки из шести ледоколов возросла до 75%.

Вместе с тем загрузка СМП в 2024 году, как ожидается, окажется вдвое меньше прогнозных планов правительства: 36,8 млн тонн вместо 80 млн тонн. На развитие маршрута повлияли западные санкции, введенные после начала военных действий на Украине. Ограничения замедлили развитие инвестиционных проектов грузоотправителей, закрыли доступ к ряду крупных иностранных верфей, что задерживает пополнение флота.

Как говорят источники “Ъ”, по итогам последних корректировок, прогноз по грузопотоку в 80 млн тонн сдвинут к 2027–2028 годам, а в 2030 году прогнозируется существенный рост грузопотока по СМП, до 109,1 млн тонн.

Надежда Малышева из PortNews подчеркивает, что какими бы ни оказались новые правила игры, главное, чтобы тарифы были установлены на длительный период — не менее семи-восьми лет, так как сроки окупаемости арктических инвестиционных проектов весьма высоки. «Тогда у грузоотправителей будет возможность учесть тарифы в своих инвестиционных программах»,— считает она.

Татьяна Дятел, Наталья Скорлыгина