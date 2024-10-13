«Дворянское гнездо» Тимура Иванова разорят прокуроры

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура, надзирающая за расследованием уголовных дел в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, приступила к подготовке материалов о конфискации его активов, очевидно имеющих коррупционное происхождение. Среди прочего речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, целом парке иномарок и десятках миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов во время заседания Басманного райсуда (сентябрь 2024 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов во время заседания Басманного райсуда (сентябрь 2024 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Басманный райсуд до конца декабря продлил арест активов Тимура Иванова, говорится в документах, имеющихся в распоряжении «Ъ». В ходатайстве следователя Управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ (СКР) говорится, что обеспечительные меры наложены на недвижимость, автомобили и денежные средства для исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Вопрос о конфискации имущества Тимура Иванова активно прорабатывается в Генпрокуратуре, которой обычно хватает нескольких судебных заседаний для обращения подозрительных активов в пользу государства.

По данным участников расследования, Тимур Иванов с 2012 года являлся «бенефициарным владельцем» ООО «Дворянское гнездо», на которое зарегистрировал трехэтажный особняк в Чистом переулке, 4, известный как главный дом усадьбы Софьи Волконской. Несмотря на арест усадьбы, на сайтах агентств недвижимости до сих пор встречаются объявления, в которых указано, что ампирный особняк под названием «Чистый 4» общей площадью около 1 тыс. кв. м, возведенный еще в 1821 году и относящийся к памятникам архитектуры, можно арендовать или приобрести за 1,4 млрд руб.

Другой объект — участок земли на Волге в Тверской области с домом площадью 2,6 тыс. кв. м и отдельно стоящей баней в 400 «квадратов» — Тимур Иванов, по данным следствия, пытался скрыть, зарегистрировав в 2020 году на ООО «Волжский берег» своего товарища, а затем и подельника Сергея Бородина.

У бывшего замминистра были также изъяты суммы денег, которые значительно превышают его официальные доходы, что может свидетельствовать о совершении им других преступлений коррупционной направленности.

Десятки миллионов были блокированы и на счетах бывшего замминистра и связанных с ним лиц. Также арестован целый парк дорогостоящих автомобилей, некоторые из них были оформлены на его водителя, в том числе минивэн Mercedes-Benz V-класса, внедорожник Chevrolet Suburban, Bentley Continental, спортивный мотоцикл MV Agusta и проч.

Тимур Иванов проходит по уголовному делу о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ) вместе с гендиректором компании «Волжский берег» Сергеем Бородиным и совладельцем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым. По версии ГСУ СКР, за выгодные заказы от Минобороны подконтрольные Александру Фомину компании безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Тимуру Иванову и его семье дом в Тверской области и старинную усадьбу у метро «Кропоткинская» в центре Москвы. Сумму полученных в виде строительных работ Тимуром Ивановым взяток следствие оценивает в 1,185 млрд руб. Расследование этого дела продолжается, и в нем могут появиться новые эпизоды, отмечают собеседники «Ъ» в силовых структурах.

Другое уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на общую сумму более 4 млрд руб. средств в банке «Интеркоммерц», выделенных в том числе на закупку паромов для транспортного сообщения с Крымом, уже закончено. Вскоре Тимур Иванов и его предполагаемый сообщник бывший гендиректор подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов приступят к ознакомлению с его материалами. Фигуранты обоих расследований свою вину категорически отрицают.

Между тем аресты фигурантов по делу о взятках в Минобороны были продлены до декабря. Жалобы обвиняемых Мосгорсуд отклонил. При этом было отмечено, что, например, Александр Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России, которые может использовать для противодействия расследованию.

Николай Сергеев