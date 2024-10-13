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«Дворянское гнездо» Тимура Иванова разорят прокуроры

Арестованную недвижимость бывшего замминистра обороны готовят к конфискации

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура, надзирающая за расследованием уголовных дел в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и взятках, приступила к подготовке материалов о конфискации его активов, очевидно имеющих коррупционное происхождение. Среди прочего речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, целом парке иномарок и десятках миллионов рублей.

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов во время заседания Басманного райсуда (сентябрь 2024 года)

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов во время заседания Басманного райсуда (сентябрь 2024 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов во время заседания Басманного райсуда (сентябрь 2024 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Басманный райсуд до конца декабря продлил арест активов Тимура Иванова, говорится в документах, имеющихся в распоряжении «Ъ». В ходатайстве следователя Управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ (СКР) говорится, что обеспечительные меры наложены на недвижимость, автомобили и денежные средства для исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Вопрос о конфискации имущества Тимура Иванова активно прорабатывается в Генпрокуратуре, которой обычно хватает нескольких судебных заседаний для обращения подозрительных активов в пользу государства.

По данным участников расследования, Тимур Иванов с 2012 года являлся «бенефициарным владельцем» ООО «Дворянское гнездо», на которое зарегистрировал трехэтажный особняк в Чистом переулке, 4, известный как главный дом усадьбы Софьи Волконской. Несмотря на арест усадьбы, на сайтах агентств недвижимости до сих пор встречаются объявления, в которых указано, что ампирный особняк под названием «Чистый 4» общей площадью около 1 тыс. кв. м, возведенный еще в 1821 году и относящийся к памятникам архитектуры, можно арендовать или приобрести за 1,4 млрд руб.

Другой объект — участок земли на Волге в Тверской области с домом площадью 2,6 тыс. кв. м и отдельно стоящей баней в 400 «квадратов» — Тимур Иванов, по данным следствия, пытался скрыть, зарегистрировав в 2020 году на ООО «Волжский берег» своего товарища, а затем и подельника Сергея Бородина.

У бывшего замминистра были также изъяты суммы денег, которые значительно превышают его официальные доходы, что может свидетельствовать о совершении им других преступлений коррупционной направленности.

Десятки миллионов были блокированы и на счетах бывшего замминистра и связанных с ним лиц. Также арестован целый парк дорогостоящих автомобилей, некоторые из них были оформлены на его водителя, в том числе минивэн Mercedes-Benz V-класса, внедорожник Chevrolet Suburban, Bentley Continental, спортивный мотоцикл MV Agusta и проч.

Тимур Иванов проходит по уголовному делу о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ) вместе с гендиректором компании «Волжский берег» Сергеем Бородиным и совладельцем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым. По версии ГСУ СКР, за выгодные заказы от Минобороны подконтрольные Александру Фомину компании безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Тимуру Иванову и его семье дом в Тверской области и старинную усадьбу у метро «Кропоткинская» в центре Москвы. Сумму полученных в виде строительных работ Тимуром Ивановым взяток следствие оценивает в 1,185 млрд руб. Расследование этого дела продолжается, и в нем могут появиться новые эпизоды, отмечают собеседники «Ъ» в силовых структурах.

Чем известен заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

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Другое уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на общую сумму более 4 млрд руб. средств в банке «Интеркоммерц», выделенных в том числе на закупку паромов для транспортного сообщения с Крымом, уже закончено. Вскоре Тимур Иванов и его предполагаемый сообщник бывший гендиректор подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов приступят к ознакомлению с его материалами. Фигуранты обоих расследований свою вину категорически отрицают.

Между тем аресты фигурантов по делу о взятках в Минобороны были продлены до декабря. Жалобы обвиняемых Мосгорсуд отклонил. При этом было отмечено, что, например, Александр Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России, которые может использовать для противодействия расследованию.

Николай Сергеев

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