Производство БПЛА на Дону запустят в 2025 году

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщалось на заседании инвестиционного совета в Новочеркасске при врио губернатора региона Юрии Слюсаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Новое предприятие откроют в Аксайском районе. Созданием производства занимается компания «Робоавиа». Объем инвестиций в проект составит около 752,1 млн руб. На площадке откроют 266 рабочих мест.

В настоящее время проект уже получил положительное заключение экспертизы. Кроме того, ранее были куплены земельные участки и заключены договоры об энерго- и газоснабжении объекта.

Анастасия Казуков