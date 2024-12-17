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В Екатеринбурге увеличат зарплаты водителям и кондукторам на 30% в 2025 году

В феврале 2025 года водителям, кондукторам и техникам в Екатеринбурге поднимут зарплаты на 30%, сообщил мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии. Градоначальник напомнил, что в 2024 году власти дважды повышали зарплаты сотрудникам ЕМУП «Гортранс»: на 10% и 30%. «Водители получают неплохую зарплату»,— заверил господин Орлов, добавив, что впервые за долгие годы отток из учреждения прекратился.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мэр подчеркнул, что руководящий состав «Гортранса» останется без повышения зарплат.

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