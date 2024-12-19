О спорт, ты Пермь

Пермские спортивные команды в уходящем году показали лучшие результаты за последние 20 лет. «Парма» впервые стала пятой в Единой лиге ВТБ, а ХК «Молот» выиграл регулярный чемпионат ВХЛ. В краевом минспорте считают эти достижения итогом планомерной работы, которую ведут правительство и спортклубы. В самих клубах говорят, что спортивный результат — это только один из критериев успешности: главное — быть эффективным. По этому показателю пермские команды в своих лигах давно на лидирующих позициях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран БК «Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги показал лучший результат в истории «Пармы», заняв пятое место

Фото: БК «Парма» БК «Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги показал лучший результат в истории «Пармы», заняв пятое место

Фото: БК «Парма»

Выступления пермских профессиональных команд в сезоне-2023/2024 принесли немало позитивных эмоций болельщикам. Для хоккейного клуба «Молот» минувший сезон вышел лучшим за последнее десятилетие: команда заняла первое место в регулярном чемпионате ВХЛ. До этого такой турнир (тогда он назывался первенством России) команда выигрывала 20 лет назад (сезон 2003/2004 года). По ходу сезона клуб установил рекордную по победам серию из 17 матчей. 2 марта был зафиксирован рекорд посещаемости для сезона матча в ВХЛ — 5999 зрителей (99,99% заполняемости шеститысячного УДС «Молот»). Но вылет из плей-офф несколько подпортил картину: в первом же раунде 1/8 финала Кубка Петрова пермяки уступили красноярскому «Соколу», который находился на 16-й строчке турнирной таблицы.

Лучшим образом выступил и главный пермский клуб — БК «Парма» в элитном турнире Единой лиги ВТБ. Имея седьмой бюджет в лиге (458 млн руб.), клуб по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги занял пятое место в группе А, что является лучшим результатом в истории «Пармы». Кроме того, «Парма» стала самым посещаемым клубом лиги (5374 болельщика в среднем на домашней игре).

Из тройки крупнейших пермских клубов подкачал только футбольный «Амкар». Краевые власти рассчитывали, что воссозданный в 2021 году коллектив уже через два года выйдет в Футбольную национальную лигу (бывшая первая лига), однако вместо рывка из второй лиги «Амкар», имевший самый большой для своего турнира бюджет (200 млн руб.), по итогам 2022/2023 года провалился в третью лигу, где выступают фарм-клубы и полулюбительские коллективы. «Амкару» на 30% снизили объем дотаций, руководство команды заявляло о намерении исправиться. Но по итогам последнего сезона клуб задачу не выполнил и остался «прозябать» в год своего 25-летия еще один сезон в низшей лиге, откуда начинал когда-то свое выступление.

Положительные результаты продолжают показывать и так называемые малые пермские спортклубы — гандбольные «Пермские медведи» и волейбольная «Кама». «Пермские медведи» с момента вхождения в элитный гандбольный турнир РФ (Суперлига) в 2009 году регулярно занимают призовые места (последний раз — второе место в сезоне-2022/2023). В прошлом году клуб занял 4-е место. Созданный на базе краевого Центра спортподготовки в 2018 году волейбольный клуб «Кама» заменил лихорадивший из-за отсутствия средств ВК «Прикамье». Сейчас клуб выступает во втором по силе дивизионе — Высшей лиге «А», в прошлом году занял 7-е из 14 мест.

Ранее призовые места регулярно брал женский футбольный клуб «Звезда-2005» (шестикратный чемпион России), но в этом году клуб закончил сезон на 6-м месте.

Гендиректор ХК «Молот» Александр Гулявцев отмечает, что к результату клуб шел три года (столько он возглавляет «Молот».— «G — Итоги года»). На протяжении сезона «Молот» не испытывал проблем с финансированием. «Зритель вернулся на трибуны, и это не только моральная поддержка и укрепление имиджа клуба»,— добавил он.

Президент БК «Парма» Сергей Богуславский считает завоеванное командой пятое место фактическим «чемпионством», поскольку сформировавшийся топ-4 Лиги ВТБ (ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань») из-за чрезмерно неравных бюджетов переиграть практически невозможно.

«Итоги „Молота“ и „Пармы“ — это результат большой, планомерной работы. Она связана как с качеством селекции игроков, так и с постановкой четких задач для управленцев и спортивных задач для игроков,— поясняет министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.— Сегодня в составах обеих команд есть пермские игроки, у которых присутствует мотивация и желание быть первыми, и это дает результаты. Этой стратегии мы будем придерживаться и в „Амкаре“, потому что за своих приятнее болеть. И энергия болельщиков, безусловно, поддерживает наши команды. И „Молот“, и „Парма“ стали самыми посещаемыми клубами в своих лигах. Наши болельщики умеют творить чудеса!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2021 году основатель первого клуба «Амкар» Валерий Чупраков возглавил воссозданную команду

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В 2021 году основатель первого клуба «Амкар» Валерий Чупраков возглавил воссозданную команду

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Великие нулевые Предыдущий пик достижений пермского профессионального спорта пришелся на начало нулевых ХХ века. Еще тогда Пермскую область на высшем спортивном уровне представляли ХК «Молот-Прикамье», ФК «Амкар» и БК «Урал-Грейт». Каждый из спортивных проектов финансировался частными владельцами. Так, «Урал-Грейт» спонсировался «Камкабелем», «Молот» — «Мотовилихинскими заводами», «Амкар» — «Минеральными удобрениями». Топ-менеджеры и акционеры клубов, через поддержку профессионального спорта, преследовали различные цели. Президент «Амкара» Валерий Чупраков активно строил политическую карьеру в Прикамье, а гендиректор «Урал-Грейта» Сергей Кущенко имел амбиции в спорте на федеральном уровне.

В 2001 и 2002 годах баскетбольный клуб «Урал-Грейт» становился победителем Суперлиги, на два года прервав гегемонию столичного ЦСКА. Даже после отъезда в Москву гендиректора Сергея Кущенко «Урал-Грейт» оставался топ-клубом лиги.

Футбольный клуб «Амкар» долгое время пребывал в первой лиге (сейчас — ФНЛ), в конце 2003 года вышел в элиту российского футбола — Российскую премьер-лигу, и в последующие годы стал крепким «середнячком» турнира.

Старейший профессиональный клуб Прикамья — хоккейный «Молот» в начале нулевых испытывал финансовые сложности из-за экономических проблем «Мотовилихинских заводов», по итогам 2003 года он покинул элиту российского хоккея — Суперлигу. Но уже в следующем сезоне клуб продемонстрировал выдающиеся показатели, впервые выиграв первенство во второй лиге и вернувшись в Суперлигу.

Сезоны 2005 и 2006 годов были последними, когда Пермский край одновременно был представлен в высших турнирах: по хоккею, футболу и баскетболу. Пермские спортивные клубы были проектами частного бизнеса, и постепенно предприятия стали сокращать инвестиции в команды, которые не окупались. «Мотовилихинские заводы» после смены собственников в 2002 году практически полностью перестали финансировать клуб. «Урал-Грейт» к чемпионству пришел благодаря спонсорским инвестициям «Камкабеля». Но после отъезда в Москву Сергея Кущенко частных средств у клуба также стало меньше.

Инвесторы пермских клубов попытались подключить региональные власти к софинансированию. Это удалось владельцам «Урал-Грейта» и «Молота» — в 2002 году «Молот» был передан на попечение краевой власти, как и «Урал-Грейт» в 2003-м. В 2004 году губернатором Прикамья стал Олег Чиркунов. У него оказались свои взгляды на источники финансирования спортивных команд и использование внебюджетных средств. Спортивные активы области (ХК «Молот-Прикамье» и БК «Урал-Грейт») были признаны непрофильными. Постепенно клубы стали терять позиции: «Молот», после серии забастовок, вылетел из Суперлиги. «Урал-Грейт» был передан под управление бизнесмену Андрею Агишеву, и после нескольких неудачных сезонов в 2009 году окончательно прекратил существование — на фоне конфликта нового владельца и губернатора. Дольше в элите футбола находился «Амкар», но в 2018 году и он снялся с соревнований.

Краевая власть вновь начала активно развивать спортивные клубы при «сменщике» господина Чиркунова — Викторе Басаргине: в 2012 году бывшие игроки «Урал-Грейта» учредили фонд «Парма», на базе которого был создан БК «Парма». С 2016 года клуб выступает в Единой лиге ВТБ. Правда, при губернаторе Максиме Решетникове, по решению которого изменилось финансирование «Амкара», пермский футбольный клуб снялся с соревнований и вошел в процедуру банкротства.

Более основательно к поддержке спортклубов подошли в правительстве губернатора Дмитрия Махонина. В 2020 году очередной затяжной кризис в «Молоте» привел к смене руководства — гендиректором был назначен бывший игрок клуба Александр Гулявцев. При нем клуб улучшил ситуацию с финансами, как следствие — появились спортивные результаты. В 2021 году краевые власти воссоздали «Амкар», его возглавил основатель первого клуба Валерий Чупраков. Однако он не справился с поставленными задачами и, возможно, уйдет в отставку.

Краевые власти облегчили работу и самим командам: если раньше на каждый бюджетный рубль субсидий его владелец должен был привлечь один частный рубль, то теперь эта планка снижена до 70 копеек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ХК «Молот» в этом году занял первое место в регулярном чемпионате ВХЛ

Фото: ХК «Молот» ХК «Молот» в этом году занял первое место в регулярном чемпионате ВХЛ

Фото: ХК «Молот»

Деньги на клюшку В 2024 году региональное финансирование спортклубов составило 647 млн руб., такая же сумма запланирована на 2025 год. Из них «Пермские медведи» получили 50 млн руб., ЖФК «Звезда-2005» — 61 млн руб., ХК «Молот-Прикамье» — 199 млн руб., «Пермспецкабель» — 2,2 млн руб., ФК «Амкар-Пермь» — 75 млн руб., футбольный центр «Бионорд-Прогресс» — 22 млн руб., 180 млн руб.— «Парма».

Стоит отметить, что поддержка профессионального спорта в соседних регионах на порядок больше. Так, в 2025–2027 годах на обеспечение деятельности профессиональных спортивных клубов в Нижегородской области планируется тратить по 2,95 млрд руб. ежегодно. Фонд поддержки спорта Челябинской области получает из регионального бюджета субсидию в размере 2,19 млрд руб. в год. Бюджетные траты на спортклубы Свердловской области властями засекречены, но годовой бюджет ФК «Урал» (Екатеринбург, 100% акций клуба в собственности правительства Свердловской области) превышает 1 млрд руб. Таким образом, при относительно небольших бюджетных тратах пермские команды в 2024 году смогли показать конкретный спортивный результат: 5-е место в лиге ВТБ и 1-е место в ВХЛ.

Среди тройки ведущих клубов наименьшее количество средств на привлечение болельщиков на домашние матчи потребовала «Парма». Исходя из среднего числа болельщиков — 5374 на матче (сезон-2023/2024), на каждого из них было потрачено 33 тыс. руб. (общий размер субсидии 180 млн руб.). На домашние матчи «Амкара» в минувшем сезоне пришло 25 тыс. человек (1,9 тыс. в среднем за игру), расходы составили 37 тыс. руб. на человека (размер субсидии 75 млн руб.). Большое всего — 57 тыс. руб. пришлось на болельщика, посетившего домашние поединки «Молота» (средний показатель — 3620 человек за матч в сезоне-2023/2024, размер субсидии —199 млн руб.).

«Молот» в этом сезоне остается в лидерах по посещаемости. В октябре клуб входил в топ-3 по посещаемости лиги (3100 зрителей за матч). Поединок «Молот» — «Нефтяник» 30 октября стал самым посещаемым в сезоне — 4125 зрителей.

Лига выдающихся спортсменов В пермских клубах осторожно комментируют перспективы на сезон 2024/2025 года. В «Парме» уверены, что еще есть мотивация и на другие спортивные «вершины». «В прошлом сезоне мы „потолок“ не пробили — остановились в плей-офф на ранней стадии. Кроме того, в межсезонье сменилось 90% состава команды, ее пришлось пересобрать, по сути, заново. Чем не мотивация — достичь тот же результат с новой командой? — говорит президент БК Сергей Богуславский.— А среди глобальных целей — хочется, чтобы было в лиге ВТБ не топ-4, а топ-5. Почему бы „Парме“ не попытаться стать суперклубом?»

Важным критерием, по его мнению, является не спортивный результат, а эффективность клуба. «Мы свое место знаем, по эффективности — мы №1 в лиге»,— отмечает Сергей Богуславский.

Профессиональный спорт в РФ себя не окупает, и в современных условиях быть коммерчески окупаемым любому клубу непросто, подчеркивает руководитель БК. «Главное — эффективно распорядиться полученными средствами»,— уверен господин Богуславский. По его мнению, инвестиции в спортклуб приносят дивиденды другого плана: профессиональная команда является стимулом для занятий этим видом спорта среди молодежи. «Клуб — это пример для молодежи. Через спортивную школу можно попасть в него, это социальный лифт. Но если клуб плохо выступает — пример для подражания просто исчезнет»,— полагает президент «Пармы».

Гендиректор ХК «Молот» Александр Гулявцев считает, что мотивация у клуба есть. В частности, еще не завоеван Кубок Петрова. Повторять результат, выигрывать чемпионат каждый раз сложно: в следующем сезоне против чемпиона соперники играют с удвоенной энергией. Что касается глобальной задачи — «повышения в классе», перехода в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), то, по мнению директора «Молота», «это не делается по щелчку»: «Это работа не одного дня, должна быть соответствующая инфраструктура, стабильное финансирование».

Бывший зампред краевого правительства Антон Клепиков, курировавший спорт, отмечает, что в баскетбольной лиге ВТБ «все предсказуемо»: «Бюджет растет у каждого клуба синхронно, и лидеры неизменны. Мне кажется, лига себя изжила». В то же время он убежден, что результат «Молота» — это действительно планомерная, системная работа. «И перспектива среди всех пермских клубов просматривается именно здесь. Но нужно быть готовым к тому, чтобы инвестировать 1 млрд руб. (для выступления в КХЛ.— «G — Итоги года»). Я такой перспективы не вижу в ближайшем будущем. Да и по арене тоже вопрос»,— говорит эксперт.

Антон Клепиков прогнозирует, что в ближайшее время поменяется в руководстве «Амкара». «Моментальных результатов это не принесет, конечно. Но есть надежда на то, что новый руководитель больше средств из бюджета команды направит на мотивацию игроков, а не менеджеров и иных лиц. При удачном сезоне-2025 на сезон-2026 потребуется удвоить бюджет»,— полагает он.

Вячеслав Суханов