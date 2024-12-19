О спорт, ты Пермь
Пермские спортивные команды в уходящем году показали лучшие результаты за последние 20 лет. «Парма» впервые стала пятой в Единой лиге ВТБ, а ХК «Молот» выиграл регулярный чемпионат ВХЛ. В краевом минспорте считают эти достижения итогом планомерной работы, которую ведут правительство и спортклубы. В самих клубах говорят, что спортивный результат — это только один из критериев успешности: главное — быть эффективным. По этому показателю пермские команды в своих лигах давно на лидирующих позициях.
БК «Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги показал лучший результат в истории «Пармы», заняв пятое место
Фото: БК «Парма»
Выступления пермских профессиональных команд в сезоне-2023/2024 принесли немало позитивных эмоций болельщикам. Для хоккейного клуба «Молот» минувший сезон вышел лучшим за последнее десятилетие: команда заняла первое место в регулярном чемпионате ВХЛ. До этого такой турнир (тогда он назывался первенством России) команда выигрывала 20 лет назад (сезон 2003/2004 года). По ходу сезона клуб установил рекордную по победам серию из 17 матчей. 2 марта был зафиксирован рекорд посещаемости для сезона матча в ВХЛ — 5999 зрителей (99,99% заполняемости шеститысячного УДС «Молот»). Но вылет из плей-офф несколько подпортил картину: в первом же раунде 1/8 финала Кубка Петрова пермяки уступили красноярскому «Соколу», который находился на 16-й строчке турнирной таблицы.
Лучшим образом выступил и главный пермский клуб — БК «Парма» в элитном турнире Единой лиги ВТБ. Имея седьмой бюджет в лиге (458 млн руб.), клуб по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги занял пятое место в группе А, что является лучшим результатом в истории «Пармы». Кроме того, «Парма» стала самым посещаемым клубом лиги (5374 болельщика в среднем на домашней игре).
Из тройки крупнейших пермских клубов подкачал только футбольный «Амкар». Краевые власти рассчитывали, что воссозданный в 2021 году коллектив уже через два года выйдет в Футбольную национальную лигу (бывшая первая лига), однако вместо рывка из второй лиги «Амкар», имевший самый большой для своего турнира бюджет (200 млн руб.), по итогам 2022/2023 года провалился в третью лигу, где выступают фарм-клубы и полулюбительские коллективы. «Амкару» на 30% снизили объем дотаций, руководство команды заявляло о намерении исправиться. Но по итогам последнего сезона клуб задачу не выполнил и остался «прозябать» в год своего 25-летия еще один сезон в низшей лиге, откуда начинал когда-то свое выступление.
Положительные результаты продолжают показывать и так называемые малые пермские спортклубы — гандбольные «Пермские медведи» и волейбольная «Кама». «Пермские медведи» с момента вхождения в элитный гандбольный турнир РФ (Суперлига) в 2009 году регулярно занимают призовые места (последний раз — второе место в сезоне-2022/2023). В прошлом году клуб занял 4-е место. Созданный на базе краевого Центра спортподготовки в 2018 году волейбольный клуб «Кама» заменил лихорадивший из-за отсутствия средств ВК «Прикамье». Сейчас клуб выступает во втором по силе дивизионе — Высшей лиге «А», в прошлом году занял 7-е из 14 мест.
Ранее призовые места регулярно брал женский футбольный клуб «Звезда-2005» (шестикратный чемпион России), но в этом году клуб закончил сезон на 6-м месте.
Гендиректор ХК «Молот» Александр Гулявцев отмечает, что к результату клуб шел три года (столько он возглавляет «Молот».— «G — Итоги года»). На протяжении сезона «Молот» не испытывал проблем с финансированием. «Зритель вернулся на трибуны, и это не только моральная поддержка и укрепление имиджа клуба»,— добавил он.
Президент БК «Парма» Сергей Богуславский считает завоеванное командой пятое место фактическим «чемпионством», поскольку сформировавшийся топ-4 Лиги ВТБ (ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань») из-за чрезмерно неравных бюджетов переиграть практически невозможно.
«Итоги „Молота“ и „Пармы“ — это результат большой, планомерной работы. Она связана как с качеством селекции игроков, так и с постановкой четких задач для управленцев и спортивных задач для игроков,— поясняет министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.— Сегодня в составах обеих команд есть пермские игроки, у которых присутствует мотивация и желание быть первыми, и это дает результаты. Этой стратегии мы будем придерживаться и в „Амкаре“, потому что за своих приятнее болеть. И энергия болельщиков, безусловно, поддерживает наши команды. И „Молот“, и „Парма“ стали самыми посещаемыми клубами в своих лигах. Наши болельщики умеют творить чудеса!»
В 2021 году основатель первого клуба «Амкар» Валерий Чупраков возглавил воссозданную команду
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Великие нулевые Предыдущий пик достижений пермского профессионального спорта пришелся на начало нулевых ХХ века. Еще тогда Пермскую область на высшем спортивном уровне представляли ХК «Молот-Прикамье», ФК «Амкар» и БК «Урал-Грейт». Каждый из спортивных проектов финансировался частными владельцами. Так, «Урал-Грейт» спонсировался «Камкабелем», «Молот» — «Мотовилихинскими заводами», «Амкар» — «Минеральными удобрениями». Топ-менеджеры и акционеры клубов, через поддержку профессионального спорта, преследовали различные цели. Президент «Амкара» Валерий Чупраков активно строил политическую карьеру в Прикамье, а гендиректор «Урал-Грейта» Сергей Кущенко имел амбиции в спорте на федеральном уровне.
В 2001 и 2002 годах баскетбольный клуб «Урал-Грейт» становился победителем Суперлиги, на два года прервав гегемонию столичного ЦСКА. Даже после отъезда в Москву гендиректора Сергея Кущенко «Урал-Грейт» оставался топ-клубом лиги.
Футбольный клуб «Амкар» долгое время пребывал в первой лиге (сейчас — ФНЛ), в конце 2003 года вышел в элиту российского футбола — Российскую премьер-лигу, и в последующие годы стал крепким «середнячком» турнира.
Старейший профессиональный клуб Прикамья — хоккейный «Молот» в начале нулевых испытывал финансовые сложности из-за экономических проблем «Мотовилихинских заводов», по итогам 2003 года он покинул элиту российского хоккея — Суперлигу. Но уже в следующем сезоне клуб продемонстрировал выдающиеся показатели, впервые выиграв первенство во второй лиге и вернувшись в Суперлигу.
Сезоны 2005 и 2006 годов были последними, когда Пермский край одновременно был представлен в высших турнирах: по хоккею, футболу и баскетболу. Пермские спортивные клубы были проектами частного бизнеса, и постепенно предприятия стали сокращать инвестиции в команды, которые не окупались. «Мотовилихинские заводы» после смены собственников в 2002 году практически полностью перестали финансировать клуб. «Урал-Грейт» к чемпионству пришел благодаря спонсорским инвестициям «Камкабеля». Но после отъезда в Москву Сергея Кущенко частных средств у клуба также стало меньше.
Инвесторы пермских клубов попытались подключить региональные власти к софинансированию. Это удалось владельцам «Урал-Грейта» и «Молота» — в 2002 году «Молот» был передан на попечение краевой власти, как и «Урал-Грейт» в 2003-м. В 2004 году губернатором Прикамья стал Олег Чиркунов. У него оказались свои взгляды на источники финансирования спортивных команд и использование внебюджетных средств. Спортивные активы области (ХК «Молот-Прикамье» и БК «Урал-Грейт») были признаны непрофильными. Постепенно клубы стали терять позиции: «Молот», после серии забастовок, вылетел из Суперлиги. «Урал-Грейт» был передан под управление бизнесмену Андрею Агишеву, и после нескольких неудачных сезонов в 2009 году окончательно прекратил существование — на фоне конфликта нового владельца и губернатора. Дольше в элите футбола находился «Амкар», но в 2018 году и он снялся с соревнований.
Краевая власть вновь начала активно развивать спортивные клубы при «сменщике» господина Чиркунова — Викторе Басаргине: в 2012 году бывшие игроки «Урал-Грейта» учредили фонд «Парма», на базе которого был создан БК «Парма». С 2016 года клуб выступает в Единой лиге ВТБ. Правда, при губернаторе Максиме Решетникове, по решению которого изменилось финансирование «Амкара», пермский футбольный клуб снялся с соревнований и вошел в процедуру банкротства.
Более основательно к поддержке спортклубов подошли в правительстве губернатора Дмитрия Махонина. В 2020 году очередной затяжной кризис в «Молоте» привел к смене руководства — гендиректором был назначен бывший игрок клуба Александр Гулявцев. При нем клуб улучшил ситуацию с финансами, как следствие — появились спортивные результаты. В 2021 году краевые власти воссоздали «Амкар», его возглавил основатель первого клуба Валерий Чупраков. Однако он не справился с поставленными задачами и, возможно, уйдет в отставку.
Краевые власти облегчили работу и самим командам: если раньше на каждый бюджетный рубль субсидий его владелец должен был привлечь один частный рубль, то теперь эта планка снижена до 70 копеек.
ХК «Молот» в этом году занял первое место в регулярном чемпионате ВХЛ
Фото: ХК «Молот»
Деньги на клюшку В 2024 году региональное финансирование спортклубов составило 647 млн руб., такая же сумма запланирована на 2025 год. Из них «Пермские медведи» получили 50 млн руб., ЖФК «Звезда-2005» — 61 млн руб., ХК «Молот-Прикамье» — 199 млн руб., «Пермспецкабель» — 2,2 млн руб., ФК «Амкар-Пермь» — 75 млн руб., футбольный центр «Бионорд-Прогресс» — 22 млн руб., 180 млн руб.— «Парма».
Стоит отметить, что поддержка профессионального спорта в соседних регионах на порядок больше. Так, в 2025–2027 годах на обеспечение деятельности профессиональных спортивных клубов в Нижегородской области планируется тратить по 2,95 млрд руб. ежегодно. Фонд поддержки спорта Челябинской области получает из регионального бюджета субсидию в размере 2,19 млрд руб. в год. Бюджетные траты на спортклубы Свердловской области властями засекречены, но годовой бюджет ФК «Урал» (Екатеринбург, 100% акций клуба в собственности правительства Свердловской области) превышает 1 млрд руб. Таким образом, при относительно небольших бюджетных тратах пермские команды в 2024 году смогли показать конкретный спортивный результат: 5-е место в лиге ВТБ и 1-е место в ВХЛ.
Среди тройки ведущих клубов наименьшее количество средств на привлечение болельщиков на домашние матчи потребовала «Парма». Исходя из среднего числа болельщиков — 5374 на матче (сезон-2023/2024), на каждого из них было потрачено 33 тыс. руб. (общий размер субсидии 180 млн руб.). На домашние матчи «Амкара» в минувшем сезоне пришло 25 тыс. человек (1,9 тыс. в среднем за игру), расходы составили 37 тыс. руб. на человека (размер субсидии 75 млн руб.). Большое всего — 57 тыс. руб. пришлось на болельщика, посетившего домашние поединки «Молота» (средний показатель — 3620 человек за матч в сезоне-2023/2024, размер субсидии —199 млн руб.).
«Молот» в этом сезоне остается в лидерах по посещаемости. В октябре клуб входил в топ-3 по посещаемости лиги (3100 зрителей за матч). Поединок «Молот» — «Нефтяник» 30 октября стал самым посещаемым в сезоне — 4125 зрителей.
Лига выдающихся спортсменов В пермских клубах осторожно комментируют перспективы на сезон 2024/2025 года. В «Парме» уверены, что еще есть мотивация и на другие спортивные «вершины». «В прошлом сезоне мы „потолок“ не пробили — остановились в плей-офф на ранней стадии. Кроме того, в межсезонье сменилось 90% состава команды, ее пришлось пересобрать, по сути, заново. Чем не мотивация — достичь тот же результат с новой командой? — говорит президент БК Сергей Богуславский.— А среди глобальных целей — хочется, чтобы было в лиге ВТБ не топ-4, а топ-5. Почему бы „Парме“ не попытаться стать суперклубом?»
Важным критерием, по его мнению, является не спортивный результат, а эффективность клуба. «Мы свое место знаем, по эффективности — мы №1 в лиге»,— отмечает Сергей Богуславский.
Профессиональный спорт в РФ себя не окупает, и в современных условиях быть коммерчески окупаемым любому клубу непросто, подчеркивает руководитель БК. «Главное — эффективно распорядиться полученными средствами»,— уверен господин Богуславский. По его мнению, инвестиции в спортклуб приносят дивиденды другого плана: профессиональная команда является стимулом для занятий этим видом спорта среди молодежи. «Клуб — это пример для молодежи. Через спортивную школу можно попасть в него, это социальный лифт. Но если клуб плохо выступает — пример для подражания просто исчезнет»,— полагает президент «Пармы».
Гендиректор ХК «Молот» Александр Гулявцев считает, что мотивация у клуба есть. В частности, еще не завоеван Кубок Петрова. Повторять результат, выигрывать чемпионат каждый раз сложно: в следующем сезоне против чемпиона соперники играют с удвоенной энергией. Что касается глобальной задачи — «повышения в классе», перехода в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), то, по мнению директора «Молота», «это не делается по щелчку»: «Это работа не одного дня, должна быть соответствующая инфраструктура, стабильное финансирование».
Бывший зампред краевого правительства Антон Клепиков, курировавший спорт, отмечает, что в баскетбольной лиге ВТБ «все предсказуемо»: «Бюджет растет у каждого клуба синхронно, и лидеры неизменны. Мне кажется, лига себя изжила». В то же время он убежден, что результат «Молота» — это действительно планомерная, системная работа. «И перспектива среди всех пермских клубов просматривается именно здесь. Но нужно быть готовым к тому, чтобы инвестировать 1 млрд руб. (для выступления в КХЛ.— «G — Итоги года»). Я такой перспективы не вижу в ближайшем будущем. Да и по арене тоже вопрос»,— говорит эксперт.
Антон Клепиков прогнозирует, что в ближайшее время поменяется в руководстве «Амкара». «Моментальных результатов это не принесет, конечно. Но есть надежда на то, что новый руководитель больше средств из бюджета команды направит на мотивацию игроков, а не менеджеров и иных лиц. При удачном сезоне-2025 на сезон-2026 потребуется удвоить бюджет»,— полагает он.