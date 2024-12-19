Культпрорыв

Особое внимание к культурной политике Пермского края власти стали проявлять с 2008 года — губернатор Олег Чиркунов заявил амбициозные планы сделать Пермь «Культурной столицей Европы». В Перми был открыт музей современного искусства PERMM и создан центр развития дизайна, который возглавил Артемий Лебедев. Тогда же в Пермский театр оперы и балета был приглашен дирижер Теодор Курентзис. Краевые власти запустили череду летних фестивалей «Белые ночи», Это привлекало в Пермь людей со всей России и из-за рубежа. С уходом господина Чиркунова в 2012 году с поста губернатора пермский культурный проект был практически свернут. Масштабные события заменялись менее громкими местными мероприятиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краевые власти решили проводить фестиваль «Город встреч» ежегодно

Фото: Константин Долгановский Краевые власти решили проводить фестиваль «Город встреч» ежегодно

Фото: Константин Долгановский

Ситуация изменилась, когда в Перми начали готовиться к встрече юбилея. Краевые власти вернули летние фестивали под новым названием «Город встреч», главным режиссером которого выступил Илья Авербух. 2023 год отличился богатой культурной программой, связанной с празднованием юбилея столицы Прикамья. В конце прошлого года министерство культуры Пермского края обещало сохранить насыщенность культурной программы и в последующие годы.

«Прошлый, юбилейный год дал старт многим проектам и поставил высокую планку в решении сложных инфраструктурных вопросов, более глубоком изучении своей истории и идентичности не только в природном, но и в культурном плане. Мы видели миллионную посещаемость фестивалей, значительный рост туристического интереса к региону. В этом году нам было важно продолжить эту работу, не снижая уровень качества»,— заявила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посещаемость ТЮЗа в этом году выросла в два раза, в том числе за счет появления новой сцены

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Посещаемость ТЮЗа в этом году выросла в два раза, в том числе за счет появления новой сцены

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Анализируя итоги 2024 года, министерство культуры отмечает, что спада интереса к культурным событиям со стороны зрителей не произошло. Напротив, выросла посещаемость обновленных учреждений культуры. «Мы наблюдаем повышение спроса в Пермской синематеке, Пермской филармонии и Пермском ТЮЗе в полтора-два раза. Это результат и нового качества инфраструктуры: учреждения получили прекрасную акустику зала, качественное кондиционирование помещений, удобные кресла и современные, просторные пространства; и качества событий, которые наполнили эти новые пространства»,— подчеркнула госпожа Платонова.

В минкульте отмечают высокую посещаемость фестиваля «Город встреч». Этот летний фестиваль был специально задуман к празднованию юбилея Перми в 2023 году, а в этом году решено было продолжить реализацию этого проекта и дальше. Летний фестиваль «Город встреч» в Перми в этом году проходил с 16 июня до 24 августа и включал в себя десять мероприятий. «Благодаря пересмотру концепции „Когда мы вместе — все реально!“ нам удалось органично включить его в события Года семьи. Пермь вновь стала городом встреч почти на все лето для тысяч семей не только из Пермского края, но и со всей России»,— рассказала Алла Платонова.

Согласно пояснительной записке к бюджету Пермского края, на проведение фестиваля в этом году было выделено 154,4 млн руб. Хедлайнерами мероприятий в июне выступили Владимир Пресняков и Наталья Подольская, которые совместно с пермскими артистами выступили на набережной Камы. На эспланаде состоялся краевой бал выпускников «Будущее здесь», День молодежи и фестиваль экстремального спорта и классического искусства «Ведем себя культурно» и другие мероприятия.

По словам госпожи Платоновой, значимыми событиями для культуры региона стали и завершенные инфраструктурные проекты. Начался первый учебный сезон в Краевой специальной музыкальной школе, где обучение проходят более 200 детей. Также начали работу две школы креативных индустрий, открытые в рамках федерального проекта, в которых ученики могут получить профессиональные навыки в звукозаписи, видеомонтаже, компьютерной графике, цифровых технологиях и реализовать собственные креативные проекты.

Помимо краевой столицы министерство культуры ведет работу в муниципалитетах. Алла Платонова рассказала, что строятся и ремонтируются дома культуры, оснащаются техникой и оборудованием музеи и театры. «Продолжаем расширять карту модельных библиотек (общедоступные многофункциональные муниципальные библиотеки, расположенные в благоустроенном помещении. — «G — Итоги года») и виртуальных концертных залов (зал, оснащенный специальным оборудованием, позволяющим проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России.— «G — Итоги года»), которые качественно меняют досуг, особенно в небольших территориях, становясь главным культурными центрами»,— уточнила она. Развитие инфраструктуры происходит в рамках национального проекта «Культура».

Эксперты считают, что, хотя в отличие от 2023 года в этом году событий было меньше, культурная программа в регионе остается насыщенной. Депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель оргкомитета фестиваля «Тайны горы Крестовой» Мария Коновалова убеждена, что региону удалось сохранить культурную программу на прежнем уровне. «Абсолютно точно — качественно удалось: фестивальная афиша, событийный ряд, кинематографические, благотворительные проекты»,— поясняет она. Госпожа Коновалова отметила фестиваль «Медвежонок», который прошел во второй раз, летний фестиваль на Каме. Кроме того, отдельного внимания заслуживают фестивали-долгожители, которые сами по себе являются брендами Пермского края: Дягилевский фестиваль, фестиваль Дениса Мацуева, Пасхальный фестиваль Пермской филармонии, летний фестиваль «Тайны горы Крестовой».

Из отличительных особенностей этого года Мария Коновалова выделила большое количество премьер в оперном театре. «Успех русской классики — в новом, актуальном прочтении»,— считает она. Наиболее яркими событиями этого года, по мнению госпожи Коноваловой, стали запуск музыкальной школы для одаренных детей, финальный этап строительства Пермской галереи и начало работы музея современного искусства PERMM в новом пространстве.

«Большой фокус на культуру, региональные, федеральные программы и гранты, партийные проекты в малых городах. Мы научились использовать максимальное количество возможностей для привлечения ресурса на новые постановки и маршруты, на ремонты и реконструкции и даже строительство новых объектов. И окончательно подружились с „Пушкинской картой“. Виртуальный концертный зал, кинозалы с Фондом кино — все это дает упрощенный доступ к культурным событиям и просветительско-образовательным проектам для жителей небольших территорий»,— продолжает Мария Коновалова.

Профессор Пермского государственного института культуры Олег Лейбович напомнил, что подготовка к трехсотлетию Перми началась после выхода из пандемии и 2022–2023 годы были очень насыщенными в сфере культуры. «Праздник отгремел, а инерция осталась. То есть продолжение последовало в экономном режиме. Проекты получили одобрение у публики, почему бы не продолжить»,— говорит Олег Лейбович. Однако, по его словам, сегодня региону в сфере культурной политики не хватает новых идей.

«Складывается впечатление, что в крае все еще ищут и находят зеркальный ответ на вызовы 2009 года. Меньше экспериментов, больше доступности. Что-то одомашнили: те же форумы. Добавили кинематограф. Идем старой колеей, более приспособленной к пермским реалиям. Что-то упустили, от чего-то отказались Помним, у людей в Перми разные эстетические вкусы. И любителей академической музыки много меньше, чем благодарных слушателей современного песенного творчества или поклонников оперетты. И желания всех в равной степени законны. Руководители краевой культуры это понимают. У деятелей искусств могут быть иные взгляды. Это нормально. Однако потери удручают. В 2024 году была сделана попытка выйти из заколдованного круга обращения проектов: музея, галереи, зоопарка, новой сцены»,— отметил профессор.

Социолог, кандидат социологических наук, доцент ПГНИУ Олег Лысенко считает, что этот год с точки зрения насыщенности культурной программы выглядит слабее. Такой вывод, уточняет эксперт, можно сделать по тем поводам, которые попадали в информационную повестку. «Пермяки сильно привыкли к интенсивной культурной жизни, и это должно вызывать не разочарование, но ослабление внимания в культурной сфере»,— говорит ученый. По его словам, еще одной причиной недостаточного внимания к культурной повестке является то, что многие культурные институции находятся в подвешенном состоянии. Например, не завершен переезд Пермской художественной галереи. По мнению господина Лысенко, для полноценной культурной жизни региона необходимо, чтобы заработал завод Шпагина как новый кластер с новым зданием галереи. Новый импульс развития региону может также дать кинематограф и традиционные для Прикамья флагманы — театры.

«То, что культурная жизнь Перми насыщенна и интересна, находится на очень хорошем уровне — это безусловно. Но в чем парадокс всякого развития? Что мы довольно быстро привыкаем к хорошему. И тогда появляется желание двинуться куда-то дальше. А тут возникают вопросы, потому что нужны и новые лица, новые идеи. Возможно ли это делать всегда? Не знаю. Вопрос открытый, но этого очень бы хотелось»,— подчеркнул гос­подин Лысенко.

Олег Лысенко уверен, что министерство культуры заинтересовано в дальнейшем развитии и старается делать шаги в направлении создания новой стратегии. «Другое дело, что министерство культуры не является ведущим министерством в правительстве по сложившейся традиции и по вполне понятным причинам. Поэтому вряд ли у министерства культуры есть возможность все, что оно планирует, делать. С точки зрения подавляющего большинства и граждан, и чиновников, к сожалению, культура — дело вспомогательное. Что, конечно, не совсем точно»,— считает господин Лысенко. Он убежден, что, согласно проводимым социологическим опросам, культура для жителей, особенно отдаленных регионов, это жизнь. «Без культуры населенные пункты становятся скучными, неинтересными и теряют в том числе и экономически»,— резюмирует эксперт.

Культурная программа В следующем году будет отмечаться 100-летие Коми-Пермяцкого округа. Минкультуры планирует тематические мероприятия. «Наша задача здесь — достойно представить богатую и самобытную культуру коми-пермяков на различных событийных площадках»,— подчеркнула Алла Платонова. Также в следующем году краевые власти намерены продолжить поддержку культуры в малых территориях края с помощью проекта «Земский работник культуры». В рамках этой федеральной программы предусмотрены единовременные выплаты для работников культуры, переезжающих для работы в село или небольшой город.

«Значимой для нас остается и сфера кино: с 2019 года в крае действует региональная программа поддержки кинематографа. Уже поддержаны 22 фильма и сериала, всего на территории региона снято более 30 кинокартин. В 2024 году поддержали рекордное количество картин. Ждем их выхода на экраны по всей стране»,— пояснила министр культуры. Напомним, в Пермском крае уже несколько лет реализуется амбициозный проект по привлечению кинематографистов. В регионе действует программа рибейта, согласно которой кинематографисты могут вернуть до 50% расходов. В этом году возмещение части затрат смогли получить шесть кинокомпаний за съемку фильмов на территории Пермского края. В перспективе планируется создать в Прикамье собственную индустрию игрового кино со своей системой подготовки кадров и бизнес-структурами, связанными с кинопроизводством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новое здание Пермской художественной галереи готовится к открытию в следующем году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Новое здание Пермской художественной галереи готовится к открытию в следующем году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На следующий год запланировано долгожданное открытие Пермской галереи и новой территории зоопарка. «Сейчас мы прорабатываем планы мероприятий будущих учреждений, специальные программы и условия посещений для разных категорий, в том числе и для семейных посетителей — ведь в 2025 году мы начнем реализацию национального проекта „Семья“, где на первый план выходит продвижение семейных ценностей, работа с детьми и молодежью. Здесь у нас много интересных проектов и возможностей, которые мы готовимся предложить»,— рассказала госпожа Платонова.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова считает, что у пермских культурных брендов есть большой потенциал. «Бренд „Пермь-300“ может объединять локальные бренды производителей и быть удобным для туристов и гостей, для бизнеса и горожан: „Нытвенская ложка“, „Русский лес“, вода „Карат“ и другие. Крупные исторические бренды — „Дягилев“, „Деревянные боги“, „Парма“, „Горнозаводская цивилизация“, „Пермский балет“, „Звериный стиль“ и многие другие — имеют потенциал представлять регион культурно, событийно, через коллаборацию с иными отраслями (туризм, промышленность, экология, ВЭД). Межотраслевой и кросс-функциональный подход к организации локаций, маршрутов, событий — в этом потенциал»,— подчеркнула госпожа Коновалова.

По словам инициатора проекта «Центр городской культуры», члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, формально региональная культурная политика направлена на увеличение количества зрителей и посетителей культурных мероприятий. Для этого необходимо увеличивать и само число таких событий, в том числе за счет роста инфраструктуры. «В остальном многое зависит от визионеров — тех людей, которые могут продюсировать новые продукты и проекты. Стратегии этих людей во многом определяют культурный имидж региона»,— уверена она.

По мнению госпожи Агишевой, сейчас актуальная задача — развитие креативных индустрий, многие из которых традиционно находятся в поле культурной политики. «Это связано с капитализацией и воспроизводством в современных товарах и услугах культурного наследия региона. К сожалению, стереотип о том, что культура не является коммерческой сферой, создает барьеры для этого»,— поясняет эксперт. «Что касается культурных амбиций — сейчас все устроено намного суровее. На фоне демографических проблем идет очень серьезная битва за людей, сохранение качества культурно-образовательной среды, а значит, высокого уровня человеческого капитала в регионе. Любые действия нужно сверять с этой задачей. Речи о лидерстве сейчас не идет»,— подытожила Надежда Агишева.

Ирина Суханова